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Крыськив: Только Дибанго поднимал Зубкова. Еще 5 игроков расконцентрированно шли от мяча

Премьер-лига
Обновлено

И снова о скандальном голе Шахтера в ворота Кривбасса

Крыськив: Только Дибанго поднимал Зубкова. Еще 5 игроков расконцентрированно шли от мяча

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал свой гол в матче 19-го тура УПЛ против "Кривбасса" (победа 5:2):

– Был ли болельщицкий хейт в твой адрес после гола в ворота "Кривбасса"?

– Да, было немного хейта, но как-то не очень обращал внимание. Была подготовка к следующему матчу. Больше мама с девушкой переживали, потому что они за этим больше следят.

– Зубков не обижается?

– Мама спрашивала, не обижается ли Зубков, что я без него гол забил.

– Не жалел после матча, что вот все произошло так, как произошло?

– Сначала я в этом голе не видел ничего удивительного. Было много примеров таких в европейском футболе. Такой же момент был в матче "Ливерпуля" и "Барселоны". Каталонцы вылетели из Лиги чемпионов, потому что были расконцентрированы. Однако после игры я взял телефон, увидел, что многие люди были удивлены, немного недовольны. Впрочем, я не отказываюсь от своих слов, сказанных после игры. Говорят, что 5 игроков поднимали Зубкова, за руки за ноги. Не знаю, я на видео вижу, что только Дибанго его поднимает. Еще 5 игроков расконцентрировано идут, отвлеченные от мяча.

– Ты не думаешь, что после этого эпизода, соперник никогда не выбьет мяч, если кто-то из игроков "Шахтера" упадет, получив травму?

– Будем стараться не падать. Как выйдет мяч за пределы поля, будет пауза, будем просить помощи, как есть в правилах. Просто вспоминаю, как в детской школе тренер учил в 7 или 8 лет, стать перед мячом сразу после того, как сфолил, чтобы быстро не разыграли. Здесь 1 игрок поднимает, 5 игроков "Кривбасса" у мяча. Однако никто не стал, не замечает. Если бы в этом моменте мне судья сказал, что я не могу вводить, я бы не разыгрывал. Впрочем, мне никто ничего не сказал. Я увидел, что могу быстро разыграть и так и сделал.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
08.03.2024 в 00:24
Не надо метать биссер перед свиньями.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
08.03.2024 в 00:24
Не надо метать биссер перед свиньями.
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Mexxxxx (Просяная)
08.03.2024 в 00:18
Интересно, он слышал когда-нибудь фамилию Ди Канио? Вряд ли, иначе б не давал такое интервью
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