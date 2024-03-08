Филиппов: Мы знаем, как Рух будет действовать. Готовимся к сложному матчу

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов поделился ожиданиями от игры против "Руха", который состоится сегодня, 8 марта (13:00).

- "Рух" - это молодая и амбициозная команда, которая ставит перед собой серьезные задачи, с каждым годом выглядит все лучше. Команда мобильная, физически хорошо подготовлена, не сбавляет темп на протяжении всего матча. Ждем очень напряженную игру. Знаем, как "Рух" будет действовать, поэтому готовимся к сложному матчу.

- Вы забили победный мяч в игре против "Оболони". Насколько этот матч складывался для вас тяжело?

- Конечно, с "Оболонью" был тяжелый матч. Да и вообще, сейчас в Премьер-Лиге не бывает легких поединков. "Оболонь" дома тоже играет агрессивно, они тоже ищут возможности ловить соперника на контратаках, часто делают забросы за спины защитников. Также выделил их игру на стандартных положениях. Нам нужно было нивелировать все эти моменты, и с этой задачей мы справились.

- Вы пришли в "Днепр-1" уже по ходу сезона. Насколько непросто было адаптироваться и к современному украинскому чемпионату, и к новым партнерам по команде?

- Не скажу, что это было сложно, но на все нужно время. Где-то полтора-два месяца заняла адаптация. И хотя мы общаемся на одном языке, играли друг против друга или вместе в одной команде, но все равно нужно время, чтобы понять, как действует каждый игрок, у кого какие сильные стороны. Но я считаю, что с каждой игрой наше взаимопонимание становится все лучше и лучше.

- Сейчас на верхушке турнирной таблицы VBET Лиги между командами совсем небольшая разница в набранных очках. Как бы вы оценили конкуренцию в борьбе за первое место в таблице?

- Да, несмотря на то, что у нас есть "Шахтер" и "Динамо", гранды нашего футбола, приятно видеть, что такие команды, как "Кривбасс" и "Полесье" вместе с нами борются за верхнюю часть, за призовые места. Поэтому это очень приятно.

- В матче против "Оболони" вы играли с болельщиками на трибунах. Насколько они влияют на ваше эмоциональное состояние во время игры?

- Футбол существует для болельщиков. Спасибо всем зрителям, которые находят время и приходят на игры, поддерживают команды. Поэтому всегда приятно играть, будь то дома или на выезде. Мы рады видеть людей на трибунах и благодарны им, - сказал Филиппов.