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Металлист 1925 - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
В пятницу, 8 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором отношения выяснят "Металлист 1925" и ЛНЗ.
Харьковчане занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. Черкасский коллектив располагается на 10-й строчке, набрав 23 пункта.
Поединок начнется в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.
Украинская Премьер-лига, 20-й тур
8 марта 2024. Киевская область, "Левый берег"
"Металлист 1925" 15:30 "ЛНЗ"
Арбитр - Сергей Задиран
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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