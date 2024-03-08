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Металлист 1925 - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Металлист 1925 - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

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В пятницу, 8 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором отношения выяснят "Металлист 1925" и ЛНЗ.

Харьковчане занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. Черкасский коллектив располагается на 10-й строчке, набрав 23 пункта.

Поединок начнется в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур
8 марта 2024. Киевская область, "Левый берег"

"Металлист 1925" 15:30 "ЛНЗ"

Арбитр - Сергей Задиран

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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