Металлист 1925 - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятницу, 8 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором отношения выяснят "Металлист 1925" и ЛНЗ.

Харьковчане занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. Черкасский коллектив располагается на 10-й строчке, набрав 23 пункта.

Поединок начнется в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

8 марта 2024. Киевская область, "Левый берег"

"Металлист 1925" 15:30 "ЛНЗ"

Арбитр - Сергей Задиран

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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