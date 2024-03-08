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Шахтер - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором встретятся "Шахтер" и "Колос". В предыдущем поединке чемпионата "горняки" обыграли "Кривбасс" (5:2), а ковалевский коллектив минимально уступил "Руху" (0:1).

Поединок будет сыгран во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур
8 марта 2024. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Колос"

Арбитр - Максим Козыряцкий

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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