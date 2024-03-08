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Шахтер - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором встретятся "Шахтер" и "Колос". В предыдущем поединке чемпионата "горняки" обыграли "Кривбасс" (5:2), а ковалевский коллектив минимально уступил "Руху" (0:1).
Поединок будет сыгран во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 20-й тур
8 марта 2024. Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Колос"
Арбитр - Максим Козыряцкий
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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