Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0

Желько Любенович приехал в гости к команде, которой отдал не один год карьеры игрока. И приехал с багажом, добытым в двух предыдущих турах – четыре очка.

Но романтической истории не получилось. На поле луганской "Зари" "Минай" проиграл безнадежно. 2:0. За событиями на поле наблюдала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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