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Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0

Премьер-лига

Аутсайдер проиграл без шансов

Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Желько Любенович приехал в гости к команде, которой отдал не один год карьеры игрока. И приехал с багажом, добытым в двух предыдущих турах – четыре очка.

Но романтической истории не получилось. На поле луганской "Зари" "Минай" проиграл безнадежно. 2:0. За событиями на поле наблюдала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 9Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 10Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 1Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 2Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 3Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 4Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 5Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 6Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 7Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0 - фото 8
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