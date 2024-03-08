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Романтической истории не получилось. ФОТОрепортаж с матча Заря - Минай 2:0
Аутсайдер проиграл без шансов
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Желько Любенович приехал в гости к команде, которой отдал не один год карьеры игрока. И приехал с багажом, добытым в двух предыдущих турах – четыре очка.
Но романтической истории не получилось. На поле луганской "Зари" "Минай" проиграл безнадежно. 2:0. За событиями на поле наблюдала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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