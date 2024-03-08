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Яцык: У Зари есть шансы обыграть Динамо
Хавбек "Зари" – о победе над "Минаем" и предстоящем матче с киевлянами
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу команды над "Минаем" в матче 20-го тура УПЛ (2:0), а также поделился мнением о предстоящей игре с "Динамо".
— Поздравляем с победой. За счет чего удалось выиграть у "Миная"?
— За счет командных действий. Мы тщательно разобрали игру соперника. Мотивации у нас, чтобы победить, было предостаточно. В турнирной таблице знаете, где мы находимся, поэтому мы хотели только победить.
— "Минай" удачно начал весеннюю часть чемпионата. Победа над "Металлистом 1925" и ничья с "Днепром-1". Эти результаты были неожиданны?
— "Минай" хорошо выглядел в этих встречах. Эти 4 очка футболисты из Ужгорода заслужили.
— Первый забитый мяч в исполнении Дениса Антюха "Заре" помог?
— Да. Тренерский штаб просил нас забить первый гол, как можно быстрее. Мы должны были взять игру под свой контроль.
— Почему ваш самый сильный форвард – Эдуардо Герреро еще не забивает весной?
— Не знаю. Он старательный футболист. Пока ему не удается забить гол, но, думаю, что в следующих играх он сможет забить.
— Следующий матч вы проведете с "Динамо" (Киев). В каком режиме будете готовиться к этой встрече?
— В пятницу у нас будет восстановительная тренировка. Потом уже будем готовиться к поединку, который состоится уже во вторник.
— Шансы у "Зари" есть выиграть в этом матче?
— Конечно. Мяч – круглый, а поле – ровное.
— Как тебе газон на стадионе "Левый берег", где проходила игра с "Минаем"?
— Газон очень мягкий. Под конец встречи поле стало еще хуже, - сказал Яцык.
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