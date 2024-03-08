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Тренер Валенсии: Яремчук в порядке и готов играть
Украинец будет готов к матчу с Хетафе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"С Романом все в порядке. Он не тренировался несколько дней, но уже в порядке. Он готов играть. Мы помним, что Яремчук приехал к нам в финале трансферного окна, а это всегда сложно. Потом были матчи за сборную, поэтому первая часть сезона сложилась непросто. Но он продолжал работать на тренировках и набирать уверенность в себе.
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Это позволило ему улучшить свою игру и приносить команде пользу. Теперь нужно все это продолжать. Я доволен его игрой, рад за него", — сказал Бараха.
Напомним, что всего в текущем сезоне в составе "Валенсии" украинец забил 4 гола в 22 матчах.
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