Тренер Валенсии: Яремчук в порядке и готов играть

Главный тренер " Валенсии" Рубен Бараха рассказал о том, что украинский форвард команды Роман Яремчук восстановился после травмы и готов сыграть в матче следующего тура с "Хетафе", который состоится в субботу, 7 марта.

"С Романом все в порядке. Он не тренировался несколько дней, но уже в порядке. Он готов играть. Мы помним, что Яремчук приехал к нам в финале трансферного окна, а это всегда сложно. Потом были матчи за сборную, поэтому первая часть сезона сложилась непросто. Но он продолжал работать на тренировках и набирать уверенность в себе.

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Это позволило ему улучшить свою игру и приносить команде пользу. Теперь нужно все это продолжать. Я доволен его игрой, рад за него", — сказал Бараха.

Напомним, что всего в текущем сезоне в составе "Валенсии" украинец забил 4 гола в 22 матчах.