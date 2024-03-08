Пономарев: Досадно, что приходится играть по 4-5 часов, это не совсем хорошо

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу своей команды в выездном матче 20-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:0).

"И в поединке с "Днепром-1" во Львове у нас были хорошие моменты, которые просто не удалось реализовать, тогда игра также сложилась бы совсем по-другому. Сегодня "Рух" играл против серьезного соперника с качественными футболистами и непросто противостоять столь сильной команде. Днепряне могут использовать любую ошибку и перевернуть игру в свою пользу, так что футболистам нужно было действовать очень сконцентрированно.

К сожалению, сейчас такое время, что матчи прерываются из-за воздушных тревог. Мы благодарны ВСУ, что вообще есть возможность играть в футбол и проводить чемпионат. Впрочем, если оценивать именно спортивную составляющую, то досадно, что приходится играть по 4-5 часов, это не совсем хорошо. Конечно, все команды в равных условиях и это влияет на оба коллектива, но футболистам приходится разминаться по 3-4 раза, а затем играть.