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Пономарев: Досадно, что приходится играть по 4-5 часов, это не совсем хорошо
Тренер Руха - о матче с Днепром-1
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу своей команды в
"И в поединке с "Днепром-1" во Львове у нас были хорошие моменты, которые просто не удалось реализовать, тогда игра также сложилась бы совсем по-другому. Сегодня "Рух" играл против серьезного соперника с качественными футболистами и непросто противостоять столь сильной команде. Днепряне могут использовать любую ошибку и перевернуть игру в свою пользу, так что футболистам нужно было действовать очень сконцентрированно.
К сожалению, сейчас такое время, что матчи прерываются из-за воздушных тревог. Мы благодарны ВСУ, что вообще есть возможность играть в футбол и проводить чемпионат. Впрочем, если оценивать именно спортивную составляющую, то досадно, что приходится играть по 4-5 часов, это не совсем хорошо. Конечно, все команды в равных условиях и это влияет на оба коллектива, но футболистам приходится разминаться по 3-4 раза, а затем играть.
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Каждый свой матч "Рух" играет на победу и мы верим в своих ребят. Им еще не хватает опыта, но они прогрессируют и учатся играть на результат. Хочется, чтобы они играли еще более качественно, но радует, что наши футболисты постепенно растут.
У нас нет задачи выходить в еврокубки уже в нынешнем сезоне. Наша задача – создание боеспособной и конкурентной команды, которая будет играть на хорошем уровне и со временем навяжет борьбу за гранды украинского футбола. Если нам сейчас удастся выйти в еврокубки, то мы будем только рады, но не следует давить на ребят – клуб трезво оценивает ситуацию и пока не требует этого", - сказал Пономарев.
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