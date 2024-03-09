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Дулуб: Я изучал методы работы Де Дзерби

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Дулуб: Я изучал методы работы Де Дзерби

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб для "Українського футболу" рассказал о том, какую литературу читает в последнее время.

Вы много свободного времени уделяете литературе. Что из последнего вас больше всего впечатлило?

В межсезонье я еще раз перечитал книгу Карлсона о работе менеджеров в АПЛ. Изучал методы работы Де Дзерби. Что применяет, какие средства. Казалось бы, противостояли мы друг другу в Украине, но методы его работы вызывают восхищение. Работая в "Карпатах", я прочитал на английском книгу "Философия игры" Марсело Бьелсы, она похожее впечатление произвела.

Это наталкивает меня на мысль, когда я впервые получил опыт работы в УПЛ и сейчас в 2024-м, насколько лига спрогрессировала в тренерском видении футбола. Сейчас чуть ли не в каждой команде ты видишь работу тренера. Ты понимаешь, что они хотят от своих команд. К сожалению, по ходу чемпионата у тебя совсем ограниченное время посвятить самообразованию.

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Напомним, вчера "ЛНЗ" сыграл вничью с "Металлистом 1925", 1:1.

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Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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