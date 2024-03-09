Принс Аду: Мы собираемся победить, чтобы перекрыть предыдущие ошибки

Нападающий "Кривбасса" Принс Аду рассказал о том, как проходит подготовка против "Оболони".

Принс, как "Кривбасс" готовится к матчу против "Оболони"? Какое настроение у команды после последнего матча?

Конечно, это невероятно обидно, что мы проиграли "Шахтеру". Однако, мы идем дальше, ведь не можем долго фокусироваться на этом, надо готовиться к следующим испытаниям. Настроение и эмоциональное состояние в команде очень хорошее, боевое. Мы собираемся победить, чтобы перекрыть предыдущие ошибки. Последние три дня я с интересом просматривал матч "Оболони" против "Днепра". Это достойный соперник, который играет на хорошем уровне.

Игроков из Ганы в УПЛ выступало не так много, как скажем бразильцев. Но все же. Самые известные ганцы: Дерек Боатенг ("Днепр"), Даниэль Аддо ("Заря"), Самуэль Инкум ("Днепр"). Знаком с кем-то лично?

Конечно, я знаю Инкума, и Аддо - это очень сильные игроки, я их уважаю. Однако могу выделить Боатенга, потому что это один из топовых нападающих в Гане. Честно говоря, перед тем, как ехать в Украину, я пересмотрел много видео игры именно с ним, ведь следил, как он прогрессирует в "Днепре" и на каком он уровне в целом.

Что знают в Гане об украинском футболе?

Мне было 18 лет, когда я начал интересоваться украинским футболом. Помню, как увидел игру "Шахтера" против "Челси", это была Лига Чемпионов. На тот момент я следил за Алексом Тейшейройрой, который играл за "Шахтер". Именно тогда я начал следить за украинским футболом. Увидел, что есть много украинских команд, которые действительно мастерски играют. Люди в Гане знают много об украинском футболе, на самом деле.