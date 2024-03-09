Макуана: Я не говорю, что мы находимся в кризисе

Полузащитник "Полесья" Бени Макуана рассказал о том, как прошла операция и как происходит его возобновление.

"Нога уже сейчас намного лучше, чем в первые два дня после операции. Я даже с нашими реабилитологами уже начал делать некоторые упражнения, которые, впрочем, не задействуют саму ногу. Лучше, я уже намного лучше себя чувствую

Я хотел бы поблагодарить болельщиков за ту поддержку, за те сообщения, которые мне присылают в соцсетях. Невероятно благодарен. А еще хотел бы их попросить быть терпеливее в этот непростой период. Я не говорю, что мы находимся в кризисе - абсолютно нет, это не так. Но, конечно, результаты не такие, какие бы нам хотелось и которые их могут порадовать. Сейчас надо объединиться нам всем еще больше и я обещаю, что в этот уикенд у нас будет победа", — приводит слова Макуана пресс-служба "Полесья".