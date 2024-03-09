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Новичок Полесья: Самое главное, что тренер мне доверяет
Пытается показывать себя на все сто процентов
instagram.com/fcpolissya
Нападающий "Полесья" Ясин Фортюн рассказал о том, как его удивила атмосфера на стадионе и об игре на новой позиции:
"Атмосфера на стадионе была невероятная. Меня поразило, как все дружно пели гимн. Просто до мурашек. А как, болельщики вели себя всю игру, как реагировали на каждый эпизод. Все было на самом высоком уровне с их стороны. Я не заметил особой разницы между чемпионатом Украины и сильными европейскими чемпионатами. Здесь есть индивидуально очень сильные игроки. В плане интенсивности и физических кондиций - команды хорошо подготовлены. И они это все демонстрируют во время поединков. Сила игроков и сила команд - все достаточно на высоком уровне.
Я бы не сказал, что для меня это привычная позиция, но достаточно давно я все же играл слева. Самое главное это то, что тренер мне доверяет. Да, еще надо время, чтобы показать свою лучшую игру, еще больше привыкнуть к партнерам, отточить игровые связи. Но я уверен, что скоро или на своей позиции или на той, где скажет играть тренер - я покажу свой максимум".
Напомним, Ясин Фортюн игрок швейцарского "Сьона", выступающий на правах аренды за житомирское "Полесье". Пока 25-летний француз успел сыграть в 2 матчах, без результативных действий.
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