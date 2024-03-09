  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Металлиста 1925 года вылетел к концу сезона – Скрипник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Металлиста 1925 года вылетел к концу сезона – Скрипник

Премьер-лига

Поэтому тренер применил ротацию в схеме команды

Игрок Металлиста 1925 года вылетел к концу сезона – Скрипник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Футболист "Металлиста 1925" Игорь Курило травмировался и выбыл до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер харьковчан в комментарии ТаТоТаке.

У хавбека травма колена. Вскоре его ждет операция.

“В том числе по этой причине мы были вынуждены снова вернуть Червака в центр обороны, а Владлена Юрченко искусственно опустить на место опорного. Хотя он может сыграть на любой позиции в ромбе”, – сказал Виктор Скрипник.

В этом сезоне Курило провел 14 матчей, в том числе два стартовых поединка весенней части чемпионата. В предыдущей встрече против ЛНЗ он на поле уже не вышел.

Сейчас "Металлист 1925" занимает 13 место в чемпионате Украины. Следующий матч харьковчане проведут 16 марта против "Руха".

По теме
yellow-arrow
Тренер Черноморца: Считаю, что эта игра и результат закономерен
yellow-arrow
Долганский: В общем, мы контролировали игру против Черноморца
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Ворскла 0:1. Один курьезный гол, который решил все
Виктор Скрипник Игорь Курило Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости