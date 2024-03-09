Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Металлиста 1925 года вылетел к концу сезона – Скрипник
Поэтому тренер применил ротацию в схеме команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Футболист "Металлиста 1925" Игорь Курило травмировался и выбыл до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер харьковчан в комментарии ТаТоТаке.
У хавбека травма колена. Вскоре его ждет операция.
“В том числе по этой причине мы были вынуждены снова вернуть Червака в центр обороны, а Владлена Юрченко искусственно опустить на место опорного. Хотя он может сыграть на любой позиции в ромбе”, – сказал Виктор Скрипник.
В этом сезоне Курило провел 14 матчей, в том числе два стартовых поединка весенней части чемпионата. В предыдущей встрече против ЛНЗ он на поле уже не вышел.
Сейчас "Металлист 1925" занимает 13 место в чемпионате Украины. Следующий матч харьковчане проведут 16 марта против "Руха".
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25
- Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО