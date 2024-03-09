Игрок Металлиста 1925 года вылетел к концу сезона – Скрипник

Футболист "Металлиста 1925" Игорь Курило травмировался и выбыл до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер харьковчан в комментарии ТаТоТаке.

У хавбека травма колена. Вскоре его ждет операция.

“В том числе по этой причине мы были вынуждены снова вернуть Червака в центр обороны, а Владлена Юрченко искусственно опустить на место опорного. Хотя он может сыграть на любой позиции в ромбе”, – сказал Виктор Скрипник.

В этом сезоне Курило провел 14 матчей, в том числе два стартовых поединка весенней части чемпионата. В предыдущей встрече против ЛНЗ он на поле уже не вышел.

Сейчас "Металлист 1925" занимает 13 место в чемпионате Украины. Следующий матч харьковчане проведут 16 марта против "Руха".