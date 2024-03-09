Долганский: В общем, мы контролировали игру против Черноморца

Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал победу своей команды над "Черноморцем" в выездном поединке УПЛ.

“Игра была очень напряженной, более эмоциональной. Знали, как играет “Черноморец” – прессинг на чужой половине поля, очень интенсивная игра. Мы к этому готовились.

Думаю, игра нам давалась. Может, где-то просели в середине второго тайма. "Черноморец" имел несколько опасных моментов. А так мы контролировали игру. Были очень хорошие моменты у ворот “Черноморца”, которые мы могли использовать.

Не знаю, заслуживали ли победный гол, но пусть будет для нас аванс. Эта победа очень важна для уверенности нашей команды. Потому что в предыдущих двух матчах больше играли на эмоциях – это нам мешало. Победы приносят уверенность. Будем больше обращать внимание на качество игры”, - сказал Долганский.