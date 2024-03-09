Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долганский: В общем, мы контролировали игру против Черноморца
Поэтому в конце и вырвали три очка
Фото: Верес
Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал победу своей команды над "Черноморцем" в выездном поединке УПЛ.
“Игра была очень напряженной, более эмоциональной. Знали, как играет “Черноморец” – прессинг на чужой половине поля, очень интенсивная игра. Мы к этому готовились.
Думаю, игра нам давалась. Может, где-то просели в середине второго тайма. "Черноморец" имел несколько опасных моментов. А так мы контролировали игру. Были очень хорошие моменты у ворот “Черноморца”, которые мы могли использовать.
Не знаю, заслуживали ли победный гол, но пусть будет для нас аванс. Эта победа очень важна для уверенности нашей команды. Потому что в предыдущих двух матчах больше играли на эмоциях – это нам мешало. Победы приносят уверенность. Будем больше обращать внимание на качество игры”, - сказал Долганский.
Благодаря победе "Ворскла" закрепилась на седьмом месте чемпионата. Следующий поединок команда проведет против "Александрии" в гостях.
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Больше не Неверкузен? 5 компонентов успеха Байера, которые подарят нам нового немецкого чемпиона
- ВЛК признала Залужного непригодным к военной службе – источник
- УПЛ. Верес - Динамо 1:1. Фантом Луческу, или фактор Бенито
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО