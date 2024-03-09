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У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1
Одесса снова без победы
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
У Романа Григорчука точно все под контролем? Зимой одесситы провели немало спаррингов, было и кадровое усиление, но результатов пока нет. Да, была ничья с "Оболонью", но вряд ли заслуженная. А в первой домашней игре второй части сезона – и подавно поражение. Ошеломила "Черноморец" "Ворскла".
Как это было – видел наш фотокорреспондент Анатолий Спица.
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