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У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1

Премьер-лига

Одесса снова без победы

У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

У Романа Григорчука точно все под контролем? Зимой одесситы провели немало спаррингов, было и кадровое усиление, но результатов пока нет. Да, была ничья с "Оболонью", но вряд ли заслуженная. А в первой домашней игре второй части сезона – и подавно поражение. Ошеломила "Черноморец" "Ворскла".

Как это было – видел наш фотокорреспондент Анатолий Спица.

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У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 5У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 6У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 7У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 8У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 9У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 10У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 1У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 2У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 3У Григорчука все под контролем? ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ворскла 0:1 - фото 4
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