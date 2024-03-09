Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Долганский: Игра проходила под нашим контролем
Полтавчане улучшают турнирное положение
Фото: Верес
После поражения на старте весенней части чемпионата от луганской "Зари" следующие два матча для исполняющего обязанности главного тренера полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского оказались удачными. Неделю назад его подопечные одержали верх в домашнем поединке с ровенским "Вересом", а сегодня победили в Одессе "Черноморец". На послематчевой пресс-конференции рулевой полтавской команды выглядел спокойно, давая четкий и лаконичный ответ на каждый вопрос.
– Игра сложилась так, как мы и предполагали, – начал Долганский. – Мы знаем, как "Черноморец" очень интенсивно играет "один в один", особенно на чужой половине поля. Одесская команда все время поддерживает темп игры, который мы видели по ее предыдущим матчам. Так и вышло в поединке с нами. Сегодня была боевая игра. Мы понимали, что соперник использует пространство за спинами защитников, поэтому приняли решение встречать игроков "Черноморца" в середине поля и не давать им пространства. А еще использовать быстрые атаки, которые у нас получались. А насчет победы… Не знаю, наиграли ли мы на нее, но контролировали игру почти все время. Может, только в середине второго тайма у нас она немного "просела", когда возникло несколько эпизодов у наших ворот. А так вообще игра проходила под нашим контролем.
- Можно ли сказать, что сегодня союзником "Ворсклы" в определенной степени было везение?
- Если смотреть именно эпизод с голом, то думаю, что да.
– В заявку сегодня не попали Ибрахим Кане и Иван Нестеренко. Почему они не играли?
- Ибрахим пропускал игру из-за перебора желтых карточек, а у Ивана буквально за день до матча было отравление, поэтому он не мог приехать с нами по состоянию здоровья.
- Довольны ли вы Николаем Ковталюком в первых весенних матчах?
– Мы знаем его качества. Когда брали Николая в команду, то знали, что он форвард таранного типа, который может хорошо играть в штрафной площади, цепляться за мяч и разгонять атаки. То есть наша задача эффективно использовать эти качества.
- Можете опровергнуть или подтвердить информацию о переходе Руслана Степанюка летом в ровенский "Верес"?
- Сейчас он полностью отдается нашей команде. А дальше время покажет.
– Какая ситуация относительно будущего Тауляна Сефери?
– Этот вопрос не ко мне. Насколько я знаю, он находится в аренде до конца лета. Есть интерес его выкупить у нас. Вероятность того, что Сефери останется в "Ворскле", очень минимальна.
Популярное сейчас
- "В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца
- ВЛК признала Залужного непригодным к военной службе – источник
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО