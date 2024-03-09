"Просто собрался и уехал". Зимний новичок - легионер Черноморца самовольно покинул клуб

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук на послематчевой пресс-конференции получил вопрос об отсутствии в заявке новичка Джека Ипалибо:

- Сегодня в заявке не было новичка Джека Ипалибо...

- К сожалению, мы его, скорее всего, уже не увидим. Он просто собрался - и уехал.

- Из-за обстрелов Одессы?

- Думаю, что это, наверное, именно та причина. Причем, мы с ним поговорили где-то около часа день назад. А на следующий мне сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде - и куда-то уехал. Хотя мы на Ипалибо очень рассчитывали.

- Экипировку хотя бы сдал?

- (Улыбнулся). Не знаю, об этом я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал.

"Моряки" подписали игрока этой зимой, футболист сыграл за клуб в двух матчах, всего - 24 минуты.