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"Просто собрался и уехал". Зимний новичок - легионер Черноморца самовольно покинул клуб
После обстрела Одессы
Фото: пресслужби ФК "Чорноморец"
Наставник "Черноморца" Роман Григорчук на послематчевой пресс-конференции получил вопрос об отсутствии в заявке новичка Джека Ипалибо:
- Сегодня в заявке не было новичка Джека Ипалибо...
- К сожалению, мы его, скорее всего, уже не увидим. Он просто собрался - и уехал.
- Из-за обстрелов Одессы?
- Думаю, что это, наверное, именно та причина. Причем, мы с ним поговорили где-то около часа день назад. А на следующий мне сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде - и куда-то уехал. Хотя мы на Ипалибо очень рассчитывали.
- Экипировку хотя бы сдал?
- (Улыбнулся). Не знаю, об этом я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал.
"Моряки" подписали игрока этой зимой, футболист сыграл за клуб в двух матчах, всего - 24 минуты.
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