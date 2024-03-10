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Бандейра: Партнеры меня приняли и с первых дней

Премьер-лига
Обновлено

Об игре против Оболони

Бандейра: Партнеры меня приняли и с первых дней

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра рассказал о том, как команде удалось победить "Оболонь", 1:0.

Рафаэль, поздравляем тебя с победой. Можно сказать, что ты уже полностью адаптировался в команде?

Спасибо. Да, я действительно быстро адаптировался в "Кривбассе", ведь партнеры меня приняли и с первых дней поддерживали. Поэтому адаптация прошла очень легко.

Как ты прокомментируешь сегодняшнюю игру?

Первый тайм нам не очень удавался. Соперник хорошо закрылся у собственных ворот. После перерыва мы стали играть немного по-другому и забили важный гол. Я нашел передачей Кузыка, который прекрасно пробил в угол.

Сегодня тебе удавалась игра. Чувствуешь себя одним из героев матча?

Нет, ведь самое главное - это победа команды. Я делал все от себя зависящее, чтобы помочь своей команде. Сегодня мне повезло сделать голевой пас на Кузыка. Поэтому самое важное - три очка в таком матче.

Как тебе сегодняшний соперник?

Хорошая команда, они действовали неплохо и организованно. Однако сегодня мы играли лучше, поэтому и победили.

Несколько слов о поддержке на стадионе. Чувствовалось ли присутствие болельщиков на стадионе?

Очень хорошо играть дома, тем более при хорошей поддержке собственных фанатов. Надеюсь, что в следующей игре дома против "Колоса" болельщики снова придут на стадион и дадут нам еще больше сил.

Напомним, следующая игра "Кривбасса" пройдет дома против "Колоса", матч начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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