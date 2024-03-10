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ТаТоТаке: ЛНЗ подпишет вингера Тренчина Эйнела Соареша
Умеет играть на двух флангах
Getty Images/Global Images Ukraine
"ЛНЗ" подпишет вингера словацкого "Тренчина" Эйнела Соареша, сообщает ТаТоТаке.
По имеющейся информации, ЛНЗ занимается подписанием документов по Эйнелу Соарешу. ТаТоТаке передает, что через одну-две недели игрок может присоединиться к команде. Отмечается, что основная позиция игрока – левый фланг, но он может сыграть и справа.
Напомним, за этот сезон Соареш сыграл 23 матча, где забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.
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