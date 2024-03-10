"Трагедии из поражения не делаем": Ременяк - о ситуации в Минае

Полузащитник "Миная" Артур Ременяк поделился комментариями о том, что происходит внутри закарпатской команды.

"В 20-м туре чемпионата УПЛ мы по игре уступили "Заре". Следует отдать должное сопернику, который хорошо изучил как наши сильные, так и слабые стороны.

Во втором тайме "горожане" отошли от игры с двумя опорными полузащитниками, которая не оправдала себя, изменили тактическую схему, соперничество уже продолжалось на встречных курсах, однако спастись от поражения не смогли. В "Заре" немало опытных футболистов, которые умеют играть по результатам.

Впрочем, трагедии из поражения не делаем. Тем более, что очки потеряли и наши соседи по турнирной таблице. Поэтому, вся борьба за сохранение "прописки" в УПЛ еще впереди.

После возвращения с гостевого поединка с "Зарей" сразу же начали подготовку к противостоянию с "Шахтером", которое состоится уже 12 марта.

Важно, что у нас нет кадровых потерь, более того, после дисквалификации уже сможет сыграть Сергей Петько. Осознаем, что подавляющее большинство экспертов фаворитом считает "Шахтер". Но это нас не пугает, наоборот - только послужит дополнительным стимулом продемонстрировать послезавтра во Львове свои лучшие качества.

Кстати, помнится, и перед поединком с "Днепром-1", которым открывалась весенняя часть сезона, многие специалисты предсказывали "Минаю" неудачу, а мы вернулись домой с ценным очком", — сказал Ременяк.