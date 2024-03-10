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"Его реакция - очень хилая": Известный блогер раскритиковал Бенито

Премьер-лига
Обновлено

После игры с Вересом

"Его реакция - очень хилая": Известный блогер раскритиковал Бенито

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный блогер, соведущий шоу ТаТоТаке Михаил Смоловой прокомментировал пенальти в ворота "Динамо" после фола Бенито.

"Абсолютно никаких претензий к судейству. Бенито — "тук-тук", но я об этом говорю уже почти в каждом видео о "Динамо". Его квалификация не соответствует уровню задач. Да, он атлетический, он сильный, он быстро бежит. Но вот уровень принятия игровых решений… Его реакция — очень хилая, не соответствует уровню "Динамо", — сказал соведущий ТаТоТаке.

Напомним, в рамках 20-го тура УПЛ "Верес" встретился с "Динамо Киев". Забившие на 5-й минуте матча "динамовцы" потеряли победу, заработав пенальти на 90+9 минуте, матч завершился со счетом 1:1. Сейчас "Динамо Киев" занимает 4 место, а "Верес" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.03.2024 в 15:02
Ситуація контроверсійна! На відеоповторі чітко видно що Бр... стрибає ПРЯМИМИ ногами в бік м'яча, яким намагається заволодіти Беніто Добре, що у кістку Ола́бирану, а то перелома можливо і не сталося, але забій би був! До речі, по траекторії кругленького чудово видно, що круленького дістався саме динамівець! Це зовсім не відмітає інші зауваження. Ну мало у нашому футболі футболістів з ВЕЛИКИМ інтелектом!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
10.03.2024 в 15:02
Ситуація контроверсійна! На відеоповторі чітко видно що Бр... стрибає ПРЯМИМИ ногами в бік м'яча, яким намагається заволодіти Беніто Добре, що у кістку Ола́бирану, а то перелома можливо і не сталося, але забій би був! До речі, по траекторії кругленького чудово видно, що круленького дістався саме динамівець! Це зовсім не відмітає інші зауваження. Ну мало у нашому футболі футболістів з ВЕЛИКИМ інтелектом!
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1
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Morphyk7 (Черновцы)
10.03.2024 в 15:01
Якраз рівень і відповідає. Чи в динамо всі дуже високого рівня? Жодного нема
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