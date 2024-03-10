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"Его реакция - очень хилая": Известный блогер раскритиковал Бенито
После игры с Вересом
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный блогер, соведущий шоу ТаТоТаке Михаил Смоловой прокомментировал пенальти в ворота "Динамо" после фола Бенито.
"Абсолютно никаких претензий к судейству. Бенито — "тук-тук", но я об этом говорю уже почти в каждом видео о "Динамо". Его квалификация не соответствует уровню задач. Да, он атлетический, он сильный, он быстро бежит. Но вот уровень принятия игровых решений… Его реакция — очень хилая, не соответствует уровню "Динамо", — сказал соведущий ТаТоТаке.
Напомним, в рамках 20-го тура УПЛ "Верес" встретился с "Динамо Киев". Забившие на 5-й минуте матча "динамовцы" потеряли победу, заработав пенальти на 90+9 минуте, матч завершился со счетом 1:1. Сейчас "Динамо Киев" занимает 4 место, а "Верес" занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.
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