"Его реакция - очень хилая": Известный блогер раскритиковал Бенито

Известный блогер, соведущий шоу ТаТоТаке Михаил Смоловой прокомментировал пенальти в ворота "Динамо" после фола Бенито.

"Абсолютно никаких претензий к судейству. Бенито — "тук-тук", но я об этом говорю уже почти в каждом видео о "Динамо". Его квалификация не соответствует уровню задач. Да, он атлетический, он сильный, он быстро бежит. Но вот уровень принятия игровых решений… Его реакция — очень хилая, не соответствует уровню "Динамо", — сказал соведущий ТаТоТаке.