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Вопрос стоимости. Очередной гранд заинтересовался Судаковым

Премьер-лига
Обновлено

Куда перейдет Судаков?

Вопрос стоимости. Очередной гранд заинтересовался Судаковым

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Георгия Судакова связывают из "Наполи", "Баварией", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", теперь к этому списку присоединилась "Барселона", сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, полузащитник Георгий Судаков заинтересован в смене команды по окончании сезона, его привлекает чемпионат Англии и Испании. Издание добавляет, что "Ливерпуль" возглавляет гонку за 21-летним украинцем. Тем временем Судакова привлекает "сине-гранатовая" команда, но сумма отступных об расторжении контракта составляет 150 миллионов евро, это один из факторов, из-за которых "Барселона" не сумеет подписать Судакова.

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Напомним, за этот сезон Судаков сыграл в 23 матчах во всех турнирах, где отличился 4 голами и 1 результативной передачей.

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Барселона Георгий Судаков
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1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Некр!т (Дзвонимісто)
10.03.2024 в 15:37
з 4 голами і 1 пасом за 23 гри пряма дорога у шахтар ю19
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0
0
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Комментарии 4
Некр!т (Дзвонимісто)
10.03.2024 в 15:37
з 4 голами і 1 пасом за 23 гри пряма дорога у шахтар ю19
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
10.03.2024 в 15:03
Що далі? Хто ще зацікавиться? Реал зацікавиться? Для чого цей піар? (для кого зрозуміло) Кроти вважають, що номер, який вони провернули з Челсі, пройде в другий раз?
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1
0
tolina-ystas (Краматорск)
10.03.2024 в 15:08
Так разве только с Челси.
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
10.03.2024 в 14:54
Мільярдного продають?Може ще самим знадобиться? А ні,то Верес за пару баксів забере цього ноунейма безталанного.
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2
1

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