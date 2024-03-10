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Вопрос стоимости. Очередной гранд заинтересовался Судаковым
Куда перейдет Судаков?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Георгия Судакова связывают из "Наполи", "Баварией", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", теперь к этому списку присоединилась "Барселона", сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, полузащитник Георгий Судаков заинтересован в смене команды по окончании сезона, его привлекает чемпионат Англии и Испании. Издание добавляет, что "Ливерпуль" возглавляет гонку за 21-летним украинцем. Тем временем Судакова привлекает "сине-гранатовая" команда, но сумма отступных об расторжении контракта составляет 150 миллионов евро, это один из факторов, из-за которых "Барселона" не сумеет подписать Судакова.
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Напомним, за этот сезон Судаков сыграл в 23 матчах во всех турнирах, где отличился 4 голами и 1 результативной передачей.
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