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У Зари многомесячные долги по зарплате и премиальным. Игроки угрожают бойкотом – источник
Могут не выйти на матч против "Динамо"
"Заря" столкнулась с финансовыми проблемами. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Футболистам несколько месяцев не выплачивают зарплату и премию. Игроки угрожают бойкотом.
После победы над “Минаем” (2:0) луганчане провели сборы. Кроме анализа поединка с закарпатцами, игроки задали ребром вопрос о немедленном погашении долгов. В противном случае футболисты также не будут выполнять и свои обязанности.
“Если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет всерьез рассматриваться вариант не выходить на поле против “Динамо”.
Насколько я понимаю, клуб пытается унять страсти. Временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы сейчас команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник”, – сообщил Бурбас.
На 12 марта запланирован матч "Зари" против "Динамо". Поединок состоится в Киеве.
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