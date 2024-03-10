У Зари многомесячные долги по зарплате и премиальным. Игроки угрожают бойкотом – источник

"Заря" столкнулась с финансовыми проблемами. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Футболистам несколько месяцев не выплачивают зарплату и премию. Игроки угрожают бойкотом.

После победы над “Минаем” (2:0) луганчане провели сборы. Кроме анализа поединка с закарпатцами, игроки задали ребром вопрос о немедленном погашении долгов. В противном случае футболисты также не будут выполнять и свои обязанности.

“Если не последует ответ от руководства в ближайшее время, то будет всерьез рассматриваться вариант не выходить на поле против “Динамо”. Насколько я понимаю, клуб пытается унять страсти. Временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы сейчас команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник”, – сообщил Бурбас.

На 12 марта запланирован матч "Зари" против "Динамо". Поединок состоится в Киеве.