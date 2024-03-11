  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков: Хочу играть в одной из топ-5 лиг, Италия в этом смысле не исключение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Хочу играть в одной из топ-5 лиг, Италия в этом смысле не исключение

Премьер-лига

Хавбек не прочь продолжить карьеру в Италии

Судаков: Хочу играть в одной из топ-5 лиг, Италия в этом смысле не исключение

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос, рассмотрел ли бы он предложение от итальянского клуба.

"Конечно, рассмотрел бы. Как я уже говорил, АПЛ – невероятная лига, но в первую очередь я хочу играть в одной из топ-5 лиг. Италия в этом смысле – не исключение", - сказал Судаков в интервью SportItalia.

Отметим, что интерес к Судакову проявляли два итальянских гранда - "Наполи" и "Ювентус".

В текущем сезоне 21-летний Георгий сыграл 23 матча за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отметился двумя ассистами.

Читайте такжеВопрос стоимости. Очередной гранд заинтересовался Судаковым
По теме
yellow-arrow
В Заре отреагировали на слухи о долгах перед игроками
yellow-arrow
Динамо – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Динамо – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 марта 2024
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportItalia
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
11.03.2024 в 10:00
Чем больше он думает о топ-чемпионате, тем хуже играет, как по мне в Шахтере есть лучше игроки чем он, а он остановился в росте.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
MaximSK (Киев)
11.03.2024 в 10:00
Чем больше он думает о топ-чемпионате, тем хуже играет, как по мне в Шахтере есть лучше игроки чем он, а он остановился в росте.
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
11.03.2024 в 09:28
ты для начала заиграй как надо в шахтёре
Ответить
0
0
Петруха
11.03.2024 в 09:08
Т.е, он ещё не выбрал!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости