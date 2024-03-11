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Судаков: Хочу играть в одной из топ-5 лиг, Италия в этом смысле не исключение
Хавбек не прочь продолжить карьеру в Италии
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос, рассмотрел ли бы он предложение от итальянского клуба.
"Конечно, рассмотрел бы. Как я уже говорил, АПЛ – невероятная лига, но в первую очередь я хочу играть в одной из топ-5 лиг. Италия в этом смысле – не исключение", - сказал Судаков в интервью SportItalia.
Отметим, что интерес к Судакову проявляли два итальянских гранда - "Наполи" и "Ювентус".
В текущем сезоне 21-летний Георгий сыграл 23 матча за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отметился двумя ассистами.
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