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В Заре отреагировали на слухи о долгах перед игроками

Премьер-лига

В луганском клубе опровергли инсайд Игоря Бурбаса

В Заре отреагировали на слухи о долгах перед игроками

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Начальник команды "Зари" Игорь Гузь прокомментировал слухи о том, что в клубе угрожают бойкотом матча с "Динамо" из-за долгов по зарплате.

– Игорь Бурбас опубликовал информацию, что в вашем клубе якобы есть долги по зарплате и что игроки угрожают бойкотом. Правда ли это и как можете прокомментировать ситуацию?

– Это неправда. У нас нет никаких задолженностей по зарплате и не было никогда. Я не знаю, откуда они берут эту информацию, эту чушь, – сказал Гузь.

Матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится 12 марта и начнется в 15:30. Киевляне занимают 4-е место в таблице, луганчане идут на 12-й строчке.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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