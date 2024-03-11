В Заре отреагировали на слухи о долгах перед игроками

Начальник команды "Зари" Игорь Гузь прокомментировал слухи о том, что в клубе угрожают бойкотом матча с "Динамо" из-за долгов по зарплате.

– Игорь Бурбас опубликовал информацию, что в вашем клубе якобы есть долги по зарплате и что игроки угрожают бойкотом. Правда ли это и как можете прокомментировать ситуацию?

– Это неправда. У нас нет никаких задолженностей по зарплате и не было никогда. Я не знаю, откуда они берут эту информацию, эту чушь, – сказал Гузь.

Матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится 12 марта и начнется в 15:30. Киевляне занимают 4-е место в таблице, луганчане идут на 12-й строчке.