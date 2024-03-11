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В Заре отреагировали на слухи о долгах перед игроками
В луганском клубе опровергли инсайд Игоря Бурбаса
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Начальник команды "Зари" Игорь Гузь прокомментировал слухи о том, что в клубе угрожают бойкотом матча с "Динамо" из-за долгов по зарплате.
– Игорь Бурбас опубликовал информацию, что в вашем клубе якобы есть долги по зарплате и что игроки угрожают бойкотом. Правда ли это и как можете прокомментировать ситуацию?
– Это неправда. У нас нет никаких задолженностей по зарплате и не было никогда. Я не знаю, откуда они берут эту информацию, эту чушь, – сказал Гузь.
Матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится 12 марта и начнется в 15:30. Киевляне занимают 4-е место в таблице, луганчане идут на 12-й строчке.
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