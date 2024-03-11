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Еврокубки, Динамо – Заря, Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
График топ-поединков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций – это уже само собой. Матчи плей-офф еврокубковых турниров традиционно пройдут во вторник, среду и четверг. Также насыщенным получится уик-энд: очень крутые матчи с участием "Юнайтед" и "Сити", "Интер" примет действующего чемпиона, будет много УПЛ, а еще "Барселона" едет к "Атлетико".
Понедельник, 11 марта
Поздним вечером первого дня недели можно посмотреть несколько неплохих матчей. Команда Михаила Мудрика примет дома "Ньюкасл". Истинные фанаты Ла Лиги и Серии А смогут в это же время переключить канал.
- 21:45. "Лацио" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 22:00. "Челси" – "Ньюкасл". АПЛ. Megogo
- 22:00. "Альмерия" – "Севилья". Ла Лига. Megogo
Вторник, 12 марта
Традиционный день с Лигой чемпионов. "Арсенал" сыграет на "Эмирейтс" с "Порту" и попытается исправить свое положение после проигрыша в логове "драконов" (1:0). "Наполи" приедет к "Барселоне". В Италии "адзурри" и "блаугранас" расписали мировую (1:1). До матчей главного клубного европейского турнира состоятся поединки чемпионата Украины с участием ведущих команд первенства. "Днепр-1", "Шахтер", но самый большой интерес – к встрече киевлян и луганчан.
- 13:00. "ЛНЗ Черкассы" – СК "Днепр-1". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 15:30. "Динамо" – "Заря". УПЛ. 1+1 media / Megogo
- 18:00. "Шахтер" – "Минай". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 22:00. "Арсенал" – "Порту". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Барселона" – "Наполи". ЛЧ. Megogo
Среда, 13 марта
Сами знаете – ЛЧ будет и тут. "Интер" в текущем сезоне просто монструозный, удивительно, что в Милане "Атлетико" проиграл всего лишь со счетом 1:0. Параллельно сыграют дортмундская "Боруссия" и "ПСВ", в Нидерландах команды оформили паритет (1:1). За полчаса до Лиги чемпионов начнут свой поединок "Борнмут" Забарного и скромный, но гордый "Лутон Таун". Также фанаты Килиана Мбаппе будут иметь возможность понаблюдать за тем, как его банда развалит "Ниццу". Хотя, вдруг сенсация?
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- 21:30. "Борнмут" – "Лутон Таун". АПЛ. Megogo
- 22:00. "Атлетико" – "Интер". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Боруссия Д" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo
- 22:10. "ПСЖ" – "Ницца". Кубок Франции. Megogo
Четверг, 14 марта
Ответные матчи 1/8 финала также пройдут во втором и третьем по значимости клубных европейских турнирах. Вашему вниманию – самые интересные вывески вечера. Конечно же, Лига Европы выигрывает тут конкуренцию у Лиги Конференций.
- 19:45. "Вест Хэм" – "Фрайбург". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Вильярреал" – "Марсель". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Рейнджерс" – "Бенфика". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Славия" – "Милан". ЛЕ. Megogo
- 19:45. "Фиорентина" – "Маккаби Хайфа". ЛК. Megogo
- 22:00. "Аталанта" – "Спортинг". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Байер" – "Карабах". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Брайтон" – "Рома". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Ливерпуль" – "Спарта Прага". ЛЕ. Megogo
- 22:00. "Астон Вилла" – "Аякс". ЛК. Megogo
Пятница, 15 марта
Очень спокойное завершение рабочей недели. Любители Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и Бундеслиги найдут себе по матчу для просмотра. Конечно же, главный поединок дня пройдет в рамках чемпионата Украины.
- 18:00. "Александрия" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 21:30. "Кельн" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Megogo
- 21:45. "Эмполи" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 22:00. "Реал Сосьедад" – "Кадис". Ла Лига. Megogo
- 22:00. "Тулуза" – "Лион". Лига 1. Megogo
Суббота, 16 марта
Многие матчи АПЛ на выходных были перенесены из-за Кубка Англии. Как раз в четвертьфинале старейшего футбольного соревнования состоится главный матч субботы, "Манчестер Сити" встретится с "Ньюкаслом". Традиционно советуем обратить внимание на чемпионат Украины, например, "Кривбасс" примет "Колос", а "Полесье" съездит к "Оболони". Мадридский "Реал" Андрея Лунина, "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика – тоже в программе.
- 13:00. "Металлист 1925" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 14:15. "Вулверхэмптон" – "Ковентри". Кубок Англии. Setanta Sports App
- 15:30. "Оболонь" – "Полесье". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 16:30. "Дармштадт" – "Бавария". Бундеслига. Megogo
- 17:00. "Бернли" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Лутон" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Осасуна" – "Реал Мадрид". Ла Лига. Megogo
- 18:00. "Кривбасс" – "Колос". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 19:30. "Хоффенхайм" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Фулхэм" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Хетафе" – "Жирона". Ла Лига. Megogo
- 19:30. "Манчестер Сити" – "Ньюкасл". Кубок Англии. Megogo
- 21:45. "Фрозиноне" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 22:00. "Ланс" – "Ницца". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Атлетик" – "Алавес". Ла Лига. Megogo
Воскресенье, 17 марта
Более насыщенный выходной день, чем предыдущий. Увидим в бою команды Малиновского, Мудрика, Трубина и Яремчука. Без УПЛ тоже не обойдемся, "Черноморец" примет "Верес". Есть очень заманчивые тайтлы: "Ливерпуль" отправится на "Олд Траффорд", в Лиге 1 встретятся лидеры первенства, действующий чемпион Италии приедет к будущему, а Мадрид встретит "Барселону". Его "матрасная" часть.
- 13:30. "Ювентус" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 14:00. "Брест" – "Лилль". Лига 1. Megogo
- 14:45. "Челси" – "Лестер". Кубок Англии. Megogo
- 15:30. "Черноморец" – "Верес". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 16:00. "Вест Хэм" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Верона" – "Милан". Серия А. Megogo
- 16:00. "Монако" – "Лорьян". Лига 1. Megogo
- 16:30. "Фрайбург" – "Байер". Бундеслига. Megogo
- 17:15. "Вильярреал" – "Валенсия". Ла Лига. Megogo
- 17:30. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". Кубок Англии. Setanta Sports App
- 18:05. "Ренн" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Боруссия Д" – "Айнтрахт". Бундеслига. Megogo
- 19:00. "Аталанта" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 19:00. "Рома" – "Сассуоло". Серия А. Megogo
- 19:30. "Райо Вальекано" – "Бетис". Ла Лига. Megogo
- 20:00. "Каса Пиа" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 21:45. "Интер" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 21:45. "Монпелье" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Атлетико" – "Барселона". Ла Лига. Megogo
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