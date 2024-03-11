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Динамо - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Сколько дали правильных ответов?

Динамо - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

фото - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

12-го марта в 21-м туре УПЛ 2023/24 киевское "Динамо" дома будет принимать луганскую "Зарю".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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