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Цыганык: У Зари серьезные долги перед игроками, но о бойкоте речь пока не идет

Премьер-лига
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Но если игрокам не заплатят - до этого может дойти

Цыганык: У Зари серьезные долги перед игроками, но о бойкоте речь пока не идет

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Украинский комментатор и журналист Викторы Цыганык подтвердил, что у "Зари" есть долги перед игроками, однако пока что о бойкоте со стороны футболистов речь не идет.

"Заря" готовится к матчу с "Динамо". Долги у "Зари" есть – долги за прошлый сезон и долги достаточно серьезные. Некоторые футболисты еще не получили премиальные за некоторые матчи прошлого сезона, и именно требуют, чтобы с ними рассчитались.

Эти разговоры постоянно присутствуют. У "Зари" были долги по зарплате, а сейчас Геллер поставил задачу попробовать побороться за еврокубки, потому что команда без призовых от еврокубков чувствует себя очень некомфортно.

Сейчас есть проблемы с финансированием, поэтому разговоры есть. Так, чтобы был прямо бойкот со стороны игроков – такого не было. Но игроки постоянно требуют. И я не исключаю, что в переделённый момент такая ситуация может случиться. Что игроки скажут – пока вы нам не заплатите, мы на футбольное поле не выйдем. Но к завтрашнему матчу с "Динамо" "Заря" готовится", - рассказал Цыганык.

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" состоится во вторник, 12 марта, и начнется в 15:30.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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