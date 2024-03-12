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Источник: Новое руководство Металлиста 1925 принципиально отказалось "работать" с судьями

Премьер-лига
Обновлено

Хотя финансовые возможности для этого есть

Источник: Новое руководство Металлиста 1925 принципиально отказалось "работать" с судьями

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке поделился инсайдерской информацией из стана "Металлиста 1925".

В "Металлисте 1925" остались недовольны судейством в матче 20-го тура с ЛНЗ (1:1) и я даже услышал такой нарратив, что сейчас, с финансовой точки зрения, клуб может деньгами судейский корпус просто завалить.

Но есть позиция, и об это мне было сказано, что новый инвестор клуба принципиально отказался от любой работы с судьями.

Я не говорю, что она велась ранее, я говорю про нынешнюю позицию руководство", - сказал Спиваковский.

Напомним, что харьковская команда идет на 13-м месте в таблице УПЛ, набрав в трех осенних матчах при Викторе Скрипнике только 1 очко.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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