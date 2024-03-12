Источник: Новое руководство Металлиста 1925 принципиально отказалось "работать" с судьями

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке поделился инсайдерской информацией из стана "Металлиста 1925".
В "Металлисте 1925" остались недовольны судейством в матче 20-го тура с ЛНЗ (1:1) и я даже услышал такой нарратив, что сейчас, с финансовой точки зрения, клуб может деньгами судейский корпус просто завалить.
Но есть позиция, и об это мне было сказано, что новый инвестор клуба принципиально отказался от любой работы с судьями.
Я не говорю, что она велась ранее, я говорю про нынешнюю позицию руководство", - сказал Спиваковский.
Напомним, что харьковская команда идет на 13-м месте в таблице УПЛ, набрав в трех осенних матчах при Викторе Скрипнике только 1 очко.