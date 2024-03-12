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Заря дозаявила бразильского форварда
Бразилец вернулся в Украину
Фото: Instagram
"Заря" внесла изменения в заявку команды на текущий сезон УПЛ. Луганский клуб дозаявил бразильского форварда Гильерме Смита. Парень заявлен по списку "Б".
20-летний нападающий будет выступать за луганчан под номером 80.
Напомним, Смит стал игроком "Зари" летом 2021 года. За первую команды "черно-белых" отыграл всего лишь 1 игру, остальное время он играл за молодежку.
После начала полномасштабной войны России против Украины Гильерме он выступал в Португалии за молодежную команду "Браги" U-23. Во время зимней паузы в сезоне бразилец вернулся в украинский коллектив.
Следующий матч "Заря" проведет сегодня, 12 марта, против "Динамо". Начало - в 15:30.
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