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Начальник Зари: Не хочу завязываться с хайпом. Матч с Динамо состоится
Игра пройдет сегодня
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировал якобы возможный бойкот игроками луганской команды матча с "Динамо" из-за задолженностей по зарплате.
– Вы уже, видимо в курсе информации о задолженности клуба перед футболистами и угрозы в связи с этим бойкотирования поединка с "Динамо"?
– Мне нечего комментировать. Я не знаю, что это. Все встречали эту информацию – и что мне по этому? Пусть пишут, дай Бог им здоровье. По этому вопросу не хочу ничего говорить. Не намерен даже завязываться с этим хайпом. Пусть он пройдет так же, как пришел. Ведь чем больше начинаешь что-либо говорить – тем больше хайпа. У нас скоро матч – и нам нужно думать о нем и готовиться.
– Опосредованно это означает, что никакого бойкота со стороны "Зари" не будет?
– Все нормально, матч состоится. Не стоит по этому поводу даже переживать.
– Как думаете, откуда ноги растут в вышеупомянутой информации?
– Я не знаю. И даже не хочу задумываться над этим. Мне это неинтересно, - сказал Гузь.
Напомним, что матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 15:30.
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