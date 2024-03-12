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Начальник Зари: Не хочу завязываться с хайпом. Матч с Динамо состоится

Премьер-лига

Игра пройдет сегодня

Начальник Зари: Не хочу завязываться с хайпом. Матч с Динамо состоится

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Начальник "Зари" Игорь Гузь прокомментировал якобы возможный бойкот игроками луганской команды матча с "Динамо" из-за задолженностей по зарплате.

– Вы уже, видимо в курсе информации о задолженности клуба перед футболистами и угрозы в связи с этим бойкотирования поединка с "Динамо"?

– Мне нечего комментировать. Я не знаю, что это. Все встречали эту информацию – и что мне по этому? Пусть пишут, дай Бог им здоровье. По этому вопросу не хочу ничего говорить. Не намерен даже завязываться с этим хайпом. Пусть он пройдет так же, как пришел. Ведь чем больше начинаешь что-либо говорить – тем больше хайпа. У нас скоро матч – и нам нужно думать о нем и готовиться.

– Опосредованно это означает, что никакого бойкота со стороны "Зари" не будет?

– Все нормально, матч состоится. Не стоит по этому поводу даже переживать.

– Как думаете, откуда ноги растут в вышеупомянутой информации?

– Я не знаю. И даже не хочу задумываться над этим. Мне это неинтересно, - сказал Гузь.

Напомним, что матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 15:30.

Читайте такжеЦыганык: У Зари серьезные долги перед игроками, но о бойкоте речь пока не идет
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Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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best climate (Одесса)
12.03.2024 в 11:50
Ничего не знаю моя хата с краю к сожалению инсайт подтвердился когда хочешь опровергнуть предоставь информацию от обратного в данном случае "у нас зарплата выплачивается вовремя" а так сразу начал юлить
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Комментарии 1
best climate (Одесса)
12.03.2024 в 11:50
Ничего не знаю моя хата с краю к сожалению инсайт подтвердился когда хочешь опровергнуть предоставь информацию от обратного в данном случае "у нас зарплата выплачивается вовремя" а так сразу начал юлить
Ответить
0
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