ЛНЗ подписал африканского вингера - Источник

Вингер словацкого "Тренчина" Эйнел Соареш стал игроком ЛНЗ. Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтверждает и портал Transfermarkt. Согласно данным ресурса, сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

Основная позиция игрока из Кабо-Верде – левый фланг, но он может сыграть и справа.

В текущем сезоне Соареш сыграл 23 матча за словацкий клуб, где забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста составляет 475 тысяч евро.

К слову, в зимнее трансферное окно ЛНЗ подписал ряд легионеров - Хайдина Салиху, Арада Бара, Молло Бессала, Оливье Тилля, Мухаремма Яшари и Итало Магнату.