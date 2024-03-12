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ЛНЗ подписал африканского вингера - Источник
Черкасский клуб усилился еще одним легионером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер словацкого "Тренчина" Эйнел Соареш стал игроком ЛНЗ. Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.
Эту информацию подтверждает и портал Transfermarkt. Согласно данным ресурса, сумма трансфера составила 250 тысяч евро.
Основная позиция игрока из Кабо-Верде – левый фланг, но он может сыграть и справа.
В текущем сезоне Соареш сыграл 23 матча за словацкий клуб, где забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста составляет 475 тысяч евро.
К слову, в зимнее трансферное окно ЛНЗ подписал ряд легионеров - Хайдина Салиху, Арада Бара, Молло Бессала, Оливье Тилля, Мухаремма Яшари и Итало Магнату.
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