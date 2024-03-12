  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ подписал африканского вингера - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ подписал африканского вингера - Источник

Премьер-лига

Черкасский клуб усилился еще одним легионером

ЛНЗ подписал африканского вингера - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер словацкого "Тренчина" Эйнел Соареш стал игроком ЛНЗ. Об этом сообщает журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтверждает и портал Transfermarkt. Согласно данным ресурса, сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

Основная позиция игрока из Кабо-Верде – левый фланг, но он может сыграть и справа.

В текущем сезоне Соареш сыграл 23 матча за словацкий клуб, где забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста составляет 475 тысяч евро.

К слову, в зимнее трансферное окно ЛНЗ подписал ряд легионеров - Хайдина Салиху, Арада Бара, Молло Бессала, Оливье Тилля, Мухаремма Яшари и Итало Магнату.

По теме
yellow-arrow
Василий Кравец: Сказал Русолу - вот из-за таких моментов я хочу покинуть Днепр-1 - он меня понял
yellow-arrow
Проверка амбиций Черкасс. ЛНЗ - Днепр-1. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Еврокубки, Динамо – Заря, Барса в Мадриде и инспекция Манчестера. Расписание футбола на 11 – 17 марта
Тренчин (Словакия) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости