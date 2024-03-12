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Игроки Зари бойкотировали одну тренировку из-за долгов по зарплате

Премьер-лига

Но на игру с "Динамо" они решили таки выйти

Игроки Зари бойкотировали одну тренировку из-за долгов по зарплате

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" таки имеет долги по зарплате перед игроками. Об этом сообщил комментатор и журналист Максим Гиленко.

Согласно его данным, игроки луганской команды бойкотировали одну тренировку., но на игру с "Динамо" приняли решение выйти. Футболисты сделали такой выбор, в том числе по финансовым причинам, что на эту игру надо выйти. Если бы соперник был другим, бойкоты могли бы состояться.

Легионеры "Зари" (журналист упомянул Якова Башича и Эдурадо Герреро) получают зарплату вовремя, а вот украинские футболисты нет.

Напомним, что матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" запланирован на сегодня, 12 марта, и начнется в 15:30.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Хундаі (Київ)
12.03.2024 в 14:07
Нехай Зоря бойкотує, клуб має розірвати контракт з цими гравцями та подати інформацію в тцк. На фронті платять трохи менше але регулярно, правда трав ми там дещо інші . Через тиждень ці " виконавці" будуть мріяти про гру в аматорській команді з середньо статичною по краіні зарплатньою
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Комментарии 1
Хундаі (Київ)
12.03.2024 в 14:07
Нехай Зоря бойкотує, клуб має розірвати контракт з цими гравцями та подати інформацію в тцк. На фронті платять трохи менше але регулярно, правда трав ми там дещо інші . Через тиждень ці " виконавці" будуть мріяти про гру в аматорській команді з середньо статичною по краіні зарплатньою
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