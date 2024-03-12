Игроки Зари бойкотировали одну тренировку из-за долгов по зарплате

"Заря" таки имеет долги по зарплате перед игроками. Об этом сообщил комментатор и журналист Максим Гиленко.

Согласно его данным, игроки луганской команды бойкотировали одну тренировку., но на игру с "Динамо" приняли решение выйти. Футболисты сделали такой выбор, в том числе по финансовым причинам, что на эту игру надо выйти. Если бы соперник был другим, бойкоты могли бы состояться.

Легионеры "Зари" (журналист упомянул Якова Башича и Эдурадо Герреро) получают зарплату вовремя, а вот украинские футболисты нет.

Напомним, что матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" запланирован на сегодня, 12 марта, и начнется в 15:30.