Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Зари бойкотировали одну тренировку из-за долгов по зарплате
Но на игру с "Динамо" они решили таки выйти
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" таки имеет долги по зарплате перед игроками. Об этом сообщил комментатор и журналист Максим Гиленко.
Согласно его данным, игроки луганской команды бойкотировали одну тренировку., но на игру с "Динамо" приняли решение выйти. Футболисты сделали такой выбор, в том числе по финансовым причинам, что на эту игру надо выйти. Если бы соперник был другим, бойкоты могли бы состояться.
Легионеры "Зари" (журналист упомянул Якова Башича и Эдурадо Герреро) получают зарплату вовремя, а вот украинские футболисты нет.
Напомним, что матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" запланирован на сегодня, 12 марта, и начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- ЛНЗ - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Игрок Динамо отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной и режимом
- Тренерская отставка в УПЛ, судьба Чигринского, Мудрик забил за Челси. Главные новости за 11-е марта
- Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - СМИ
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Комментарии 1