Источник: Заря выйдет на матч с Динамо в беспрецедентно экспериментальном составе

Журналист и комментатор, а также видеоблогер Михаил Спиваковский рассказал о том, что "Заря" готовится сыграть против "Динамо" в рамках 21-го тура УПЛ в беспрецедентно экспериментальном составе.

По словам источника, "Заря" выйдет на игру только с легионерами и молодежью – игроками U-19, которые накануне были привлечены к матчу дублеров "Зари" против сверстников из "Динамо".

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Отмечается, что такое развитие событий, скорее всего, связано с клубными проблемами – задолженностью перед игроками по премиальным. В студии транслятора чемпионата Украины УПЛ-ТВ заявили, что команда действительно бойкотировала одну из тренировок, но играть против "Динамо" собирается. Также сказали, что легионеры "Зари" зарплату получают в полном объеме, а вот перед украинскими игроками есть задолженности по премиальным.

"Динамо" - "Заря" запланирован на 12-е марта с началом в 15:30.