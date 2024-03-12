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Еще один провайдер вывел матчи УПЛ из бесплатной плоскости

Премьер-лига

Ранее это сделала Setanta Sport

Еще один провайдер вывел матчи УПЛ из бесплатной плоскости

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Еще один провайдер вывел матчи УПЛ из бесплатной плоскости. Речь идет о Киевстаре, где канал УПЛ-ТВ транслировался в разделе "Бесплатное ТВ" на платформе Киевстар-ТВ.

Ранее о том, что матчи будут транслироваться только для зрителей с активной подпиской, сообщила Setanta Sport. В релизе компании говорилось, что она выводит игры чемпионата Украины из бесплатной плоскости по договоренности с дистрибьютором. В компании добавили, что так же из бесплатной плоскости выводят матчи УПЛ другие платформы и провайдеры.

Однако после прекращения бесплатного доступа к матчам на Setanta Sport, на Киевстар-ТВ можно было смотреть игры чемпионата Украины в свободном доступе. А вот матч 21-го тура ЛНЗ - "Днепр-1" доступен лишь для подписчиков определенного пакета.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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