УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян

Матч "Динамо" против "Зари" ожидали с нетерпением, ведь луганский коллектив очень неудобный соперник для киевлян. В прошлом чемпионате "Заря" дважды победила "Динамо".

Перед матчем стало известно, что у луганского клуба существенные проблемы в коллективе. Луганская команда на этот матч вышла в "беспрецедентном экспериментальном составе". Костяк команды составляли легионеры и молодежь. К матчу были привлечены даже те игроки, которые день назад играли за "Зарю" U-19. Причина – бойкот украинских футболистов "Зари", которым не выплачивают зарплату. Игроки в знак протеста пропустили одну из предматчевых тренировок. Вот так центральный матч тура превратился в цирк. Погодные условия способствовали сегодня гостям, ведь на заснеженном газоне гораздо проще обороняться, чем комбинировать.

Киевляне уже с первых минут прогнозированно взяли мяч под свой контроль и не выпускали соперника со своей половины поля. Что оставалось делать этому составу "Зари"? Бегать, бороться и отбиваться. На таком поле стоило играть как можно проще, и именно это пытались делать гости. Следует отдать должное подопечным Коваля, которые были максимально внимательны в защите и пытались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля. Погода вносила свои коррективы. Очень непросто было киевлянам проводить свои позиционные атаки.

На 30-й минуте хозяева открыли счет. После шикарной передачи Вивчаренко мяч оказался у Ваната, который наказал Сапутина за несвоевременный выход из ворот – 1:0. Впервые киевлянам удалось быстро доставить мяч в штрафную и сразу гол. Закончилась "сухая" серия "Зари", до этого продолжавшаяся в УПЛ 350 минут. Не слишком богатый на события первый тайм завершается минимальной победой "Динамо".

Во второй половине характер игры не изменился. Киевляне доминировали, а гости старались хотя бы больше не пропустить. Подопечные Коваля надеялись на стандарты, а также ошибки соперников. Стоит отметить новичка "Зари" Ндура, которому иногда все же удавалось цепляться за мяч на чужой половине поля.

Во второй половине характер игры не изменился. Киевляне доминировали, а гости старались хотя бы больше не пропустить. Подопечные Коваля надеялись на стандарты, а также ошибки соперников. Стоит отметить новичка "Зари" Ндура, которому иногда все же удавалось цепляться за мяч на чужой половине поля.

У ряда атак "Динамо" не было логичного завершения. Проблемы с позиционным футболом у киевлян никуда не изчезли. Казалось, что подопечные Шовковского не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля. В одном из эпизодов ошибся Волошин, но Мичин не смог обыграть защитника и пробить. Все же серб не привык играть в атаке и этих навыков ему не хватает.

Очень много было в борьбе, но с конструктивом ощущались существенные проблемы. Безусловно, погодные условия оказывали влияние, но против такого кризисного соперника хотелось видеть более качественную игру "Динамо". Все вопросы о победителе мог снимать Караваев, но его удар парировал Сапутин. В конце встречи стандарт принес успех киевлянам. Андриевский подал со штрафного, а Попов пробил головой в угол – 2:0.

В итоге, игра завершилась победой подопечных Шовковского.

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12 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского, 15.30.

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) 2:0

Голы: Ванат (30), Попов (85)

Предупреждения: Шепелев (52), Шапаренко (82)

"Динамо" Киев: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко, Тимчик (Караваев, 46), Бражко, Шапаренко (Андриевский, 82), Шепелев, Кабаев (Диалло, 89), Волошин, Ванат

"Заря": Сапутин – Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев (Байрук, 90+1), Ндур (Гильерме, 80)