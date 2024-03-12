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УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян

Премьер-лига

Бардак в луганском клубе

УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Динамо" против "Зари" ожидали с нетерпением, ведь луганский коллектив очень неудобный соперник для киевлян. В прошлом чемпионате "Заря" дважды победила "Динамо".

Перед матчем стало известно, что у луганского клуба существенные проблемы в коллективе. Луганская команда на этот матч вышла в "беспрецедентном экспериментальном составе". Костяк команды составляли легионеры и молодежь. К матчу были привлечены даже те игроки, которые день назад играли за "Зарю" U-19. Причина – бойкот украинских футболистов "Зари", которым не выплачивают зарплату. Игроки в знак протеста пропустили одну из предматчевых тренировок. Вот так центральный матч тура превратился в цирк. Погодные условия способствовали сегодня гостям, ведь на заснеженном газоне гораздо проще обороняться, чем комбинировать.

Киевляне уже с первых минут прогнозированно взяли мяч под свой контроль и не выпускали соперника со своей половины поля. Что оставалось делать этому составу "Зари"? Бегать, бороться и отбиваться. На таком поле стоило играть как можно проще, и именно это пытались делать гости. Следует отдать должное подопечным Коваля, которые были максимально внимательны в защите и пытались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля. Погода вносила свои коррективы. Очень непросто было киевлянам проводить свои позиционные атаки.

УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян - изображение 1

На 30-й минуте хозяева открыли счет. После шикарной передачи Вивчаренко мяч оказался у Ваната, который наказал Сапутина за несвоевременный выход из ворот – 1:0. Впервые киевлянам удалось быстро доставить мяч в штрафную и сразу гол. Закончилась "сухая" серия "Зари", до этого продолжавшаяся в УПЛ 350 минут. Не слишком богатый на события первый тайм завершается минимальной победой "Динамо".

Во второй половине характер игры не изменился. Киевляне доминировали, а гости старались хотя бы больше не пропустить. Подопечные Коваля надеялись на стандарты, а также ошибки соперников. Стоит отметить новичка "Зари" Ндура, которому иногда все же удавалось цепляться за мяч на чужой половине поля.

УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян - изображение 2

Во второй половине характер игры не изменился. Киевляне доминировали, а гости старались хотя бы больше не пропустить. Подопечные Коваля надеялись на стандарты, а также ошибки соперников. Стоит отметить новичка "Зари" Ндура, которому иногда все же удавалось цепляться за мяч на чужой половине поля.

У ряда атак "Динамо" не было логичного завершения. Проблемы с позиционным футболом у киевлян никуда не изчезли. Казалось, что подопечные Шовковского не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля. В одном из эпизодов ошибся Волошин, но Мичин не смог обыграть защитника и пробить. Все же серб не привык играть в атаке и этих навыков ему не хватает.

Очень много было в борьбе, но с конструктивом ощущались существенные проблемы. Безусловно, погодные условия оказывали влияние, но против такого кризисного соперника хотелось видеть более качественную игру "Динамо". Все вопросы о победителе мог снимать Караваев, но его удар парировал Сапутин. В конце встречи стандарт принес успех киевлянам. Андриевский подал со штрафного, а Попов пробил головой в угол – 2:0.

В итоге, игра завершилась победой подопечных Шовковского.

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12 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского, 15.30.

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск) 2:0

Голы: Ванат (30), Попов (85)

Предупреждения: Шепелев (52), Шапаренко (82)

"Динамо" Киев: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко, Тимчик (Караваев, 46), Бражко, Шапаренко (Андриевский, 82), Шепелев, Кабаев (Диалло, 89), Волошин, Ванат

"Заря": Сапутин – Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев (Байрук, 90+1), Ндур (Гильерме, 80)

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1 голосов
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
12.03.2024 в 18:38
В футбол на цьому полі грати складно, але Динамо, хоч переважало. Єдине не розумію, чого Сашо, цього Михавко тулить? Сирий він ше навіть для УПЛ. І якби безвихідь, а то ж є Сирота! Будуть матчі з більш серйозними Кривбасом, Шахтарем, може єврокубки... і цей вище голови не стрибне і той без ігрової практики багато не награє. А ше треба пам'ятати, шо Попов останні роки, часто травмується
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Комментарии 6
жека-киев (биг виладж)
12.03.2024 в 18:38
В футбол на цьому полі грати складно, але Динамо, хоч переважало. Єдине не розумію, чого Сашо, цього Михавко тулить? Сирий він ше навіть для УПЛ. І якби безвихідь, а то ж є Сирота! Будуть матчі з більш серйозними Кривбасом, Шахтарем, може єврокубки... і цей вище голови не стрибне і той без ігрової практики багато не награє. А ше треба пам'ятати, шо Попов останні роки, часто травмується
Ответить
0
3
avatar
Spokoyno (Київ)
12.03.2024 в 18:56
Ви точно матч з Зорею дивилися Сьогодні Михавко зіграв без ляпів! Так в попередніх матчах один привіз, а ще пару разів відверто хибив. З мужиками Тарас зіграв, як мужик... пару разів взагалі зіграв на високому рівні!
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best climate (Одесса)
12.03.2024 в 18:16
Герерро остался сидеть на двух стульях бойкот оставил мерзкое чувство по отношению к клубу и к болелам если не в моготу иди с команды и судись за свои честно заработанные именно акцент на честно и добросовестно
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Spokoyno (Київ)
12.03.2024 в 17:58
Не злякалися і виграли Хоч дійсно технічний футбол ми не побачили А яка головна причина погода чи клас гравців
sticker
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3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.03.2024 в 17:37
Почему играли не оранжевым мячем?
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Alex-696 (Немирів)
12.03.2024 в 17:50
Грали жовтим, хоча б навіть якби грали помаранчевим, його б не було видно через телекамери.
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