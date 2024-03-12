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Дулуб: Доволен действиями своей команды на 90%. Если бы обыграли Днепр-1, то были бы все 100
ЛНЗ сыграл вничью с Днепром-1
scdnipro1.com.ua
Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог
– Краткий анализ поединка.
– Такая очень тяжелая и хорошая игра в исполнении двух команд.
– Команда имела не так много времени между играми с "Металлистом 1925" и сегодняшним. Успели ли восстановиться физически, по Вашим ощущениям?
– Я так скажу. Вообще, у нас мало времени, чтобы слепить команду из тех игроков, которые у нас есть. По сравнению с предыдущей игрой с "Металлистом 1925" – да, три дня, но, на мой взгляд, этого достаточно, чтобы восстановиться.
– Несмотря на то, что лидером этого поединка был "Днепр-1", ЛНЗ создал немало опасных моментов. Довольны ли Вы действиями своей команды?
– Процентов на 90. Если бы мы еще победили, то были бы все 100.
– ПЕсть информация, что ЛНЗ планирует в ближайшее время подписать вингера Соареша. Как Вы прокомментируете это, и на какой позиции он, возможно, будет выступать?
– Вингер Соареш будет играть на позиции вингера.
– Ждать ли нам его в ЛНЗ?
– Да.
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