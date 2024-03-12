  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дулуб: Доволен действиями своей команды на 90%. Если бы обыграли Днепр-1, то были бы все 100
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб: Доволен действиями своей команды на 90%. Если бы обыграли Днепр-1, то были бы все 100

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ сыграл вничью с Днепром-1

Дулуб: Доволен действиями своей команды на 90%. Если бы обыграли Днепр-1, то были бы все 100

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб подвел итог матча 21-го утра УПЛ с "Днепром-1" (1:1), а также подтвердил подписание вингера Эйнела Соареша.

– Краткий анализ поединка.

– Такая очень тяжелая и хорошая игра в исполнении двух команд.

– Команда имела не так много времени между играми с "Металлистом 1925" и сегодняшним. Успели ли восстановиться физически, по Вашим ощущениям?

– Я так скажу. Вообще, у нас мало времени, чтобы слепить команду из тех игроков, которые у нас есть. По сравнению с предыдущей игрой с "Металлистом 1925" – да, три дня, но, на мой взгляд, этого достаточно, чтобы восстановиться.

– Несмотря на то, что лидером этого поединка был "Днепр-1", ЛНЗ создал немало опасных моментов. Довольны ли Вы действиями своей команды?

– Процентов на 90. Если бы мы еще победили, то были бы все 100.

– ПЕсть информация, что ЛНЗ планирует в ближайшее время подписать вингера Соареша. Как Вы прокомментируете это, и на какой позиции он, возможно, будет выступать?

– Вингер Соареш будет играть на позиции вингера.

– Ждать ли нам его в ЛНЗ?

– Да.

По теме
yellow-arrow
Аренда, молодежь и вопросы по матчу. Бартулович так ничего и не сказал о возможном конфликте в Заре
yellow-arrow
Легкая снежная победа фаворита. Динамо - Заря 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
"Есть разные причины". Тренер Зари уклонился от вопроса о составе на матч с Динамо
Олег Дулуб СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости