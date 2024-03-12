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Шанс доказать для Вакулы. Стартовые составы на матч УПЛ Шахтер - Минай
Лидер против аутсайдера
Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич
Сегодня, 12 марта, по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва состоится 3 вынесенных матча 21-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан
Запасные: Рудько, Барченко, Твардовский, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Швед, Цуканов, Назарина, Траоре, Келси
"Минай": Кемкин, Дмитрук, Корнейчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Петько, Витенчук, Вакула, Ременяк, Гуничев
Запасные: Бандура, Воробчак, Вашкеба, Немчанинов, Семотюк, Кораблин, Матюшенко, Попов, Демиденко, Устименко, Кисель, Тищук
Напомним, что UA-Футбол проведет
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