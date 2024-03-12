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Шанс доказать для Вакулы. Стартовые составы на матч УПЛ Шахтер - Минай

Премьер-лига

Лидер против аутсайдера

Шанс доказать для Вакулы. Стартовые составы на матч УПЛ Шахтер - Минай

Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 марта, по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва состоится 3 вынесенных матча 21-го тура УПЛ, в одном из которых "Шахтер" примет "Минай".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Рудько, Барченко, Твардовский, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Швед, Цуканов, Назарина, Траоре, Келси

"Минай": Кемкин, Дмитрук, Корнейчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Петько, Витенчук, Вакула, Ременяк, Гуничев

Запасные: Бандура, Воробчак, Вашкеба, Немчанинов, Семотюк, Кораблин, Матюшенко, Попов, Демиденко, Устименко, Кисель, Тищук

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
12.03.2024 в 17:20
......чей родственник сикан?незаменимый?
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
12.03.2024 в 17:20
......чей родственник сикан?незаменимый?
Ответить
0
0

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