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Михавко: Не может команда выигрывать все матчи, бывают и такие досадные результаты, как с Вересом

Премьер-лига

Защитник Динамо прокомментировал матч с Зарей, и не только

Михавко: Не может команда выигрывать все матчи, бывают и такие досадные результаты, как с Вересом

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко в эфире FootballHub прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура УПЛ с "Зарей".

– Конечно, погода была не совсем футбольная, тяжело было обеим командам, но условия для всех одинаковые. Мы выиграли, благодарим болельщиков за поддержку, а ВСУ – за возможность заниматься любимым делом.

– "Заря" выпустила на игру далекий от основного состав. Как у "Динамо" восприняли это?

– Мы узнали состав "Зари" так же перед матчем, но тренерский штаб настраивал нас на тяжелую игру, в том числе из-за погодных условий. Готовились так же, как к каждой игре, настраивались только на победу. Поэтому для нас не имело значения, какой состав у соперника.

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– Сегодня важно было не пропустить, поскольку, как показал матч с "Вересом", один мяч может отобрать победу. На чем акцентировал внимание Шовковский после игры в Киеве именно в плане игры в защите?

– В первую очередь, просил играть надежнее и осторожнее, ничего не придумывать. На установке на этом еще раз акцентировалось внимание, и можно сказать, что удалось сыграть надежно.

– Ты набираешься опыта в Премьер-лиге. Можно ли сказать, что адаптировался к реалиям взрослого футбола?

– Думаю, что адаптировался. Но нужно еще работать, есть над чем, и думаю, что все будет хорошо.

– Сегодня забил твой партнер по центру защиты Попов. После обоих забитых мячей были нестандартные празднества. Кто отвечает за это в команде?

- Что касается празднования Дениса, то не знал никто – возможно, только его близкие друзья. А вот Бражко с Ванатом постоянно какие-то планы строят на празднование (улыбается).

– Ситуация в таблице меняется с каждым туром. После потери очков в Ровно было разочарование или еще ничего не потеряно?

– Мы настраиваемся на каждую игру. Не может команда выигрывать все матчи, бывают и такие досадные результаты. Главное – психологически не падать духом. Мы с ребятами понимали, что нужно просто выходить и выигрывать.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.03.2024 в 19:54
Хоч би Михавко ще мовчав. Одне тільки добре, що розкрив установки СаШо - надійніше і обережніше. А ми то думаємо, чому постійно паси назад і воротарю.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
12.03.2024 в 19:54
Хоч би Михавко ще мовчав. Одне тільки добре, що розкрив установки СаШо - надійніше і обережніше. А ми то думаємо, чому постійно паси назад і воротарю.
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0
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