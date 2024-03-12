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Шовковский: Михавко полностью адаптировался к нашим требованиям

Премьер-лига

Главный тренер Динамо - о матче с Зарей

Шовковский: Михавко полностью адаптировался к нашим требованиям

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Зарей" (2:0).

- Прежде всего хочу поблагодарить за то, что этот матч состоялся, а состоялся он благодаря нашим защитникам и защитницам, которые защищают нашу страну и делают все возможное для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. А мы, в свою очередь, будем дарить им, надеюсь, хорошие эмоции.

– Сильно ли погода повлияла на ваш план на игру?

– Безусловно, погодные условия оказали влияние на действия игроков. Что касается плана на игру… То, о чем мы договаривались перед игрой, игроки пытались выполнять, хотя, безусловно, были определенные моменты, в частности скорость движения мяча, ведь иногда мяч совсем останавливался, и некоторые другие моменты. Было сложно, но мы пытались высоко прессинговать, сразу вступать в отбор, больше владеть мячом, контролировать ситуацию, расшатывать оборону соперника. Полагаю, что в принципе нам это удалось.

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– Насколько вы довольны игрой Тараса Михавко? Можно ли сказать, что он стал полноценным игроком основания?

– Я хочу вас спросить, что вы имеете в виду под понятием "игрок основы"? У нас есть стартовый состав на матч, а основа – все 27 игроков первой команды. Стартовый состав определяется непосредственно перед игрой в зависимости от многих обстоятельств. Я могу сказать, что Тарас полностью адаптировался к требованиям. Безусловно, его юный возраст дает ему возможность еще развиваться, и мы делаем все возможное для того, чтобы он становился сильнее, так же как и все игроки. Я постоянно повторяю игрокам, что они в первую очередь должны становиться лучшей версией самих себя. Есть требования футбола и эти требования нужно выполнять. Если они будут это делать, если они будут правильно воспринимать информацию, они будут развиваться и становиться лучше.

– Сейчас в чемпионате для "Динамо" наступает большая пауза. Планируете проводить какие-то контрольные матчи? Ходили слухи о международном товарищеском матче на стадионе в Нюрнберге.

- Чтобы проводить какие-то спарринги, нужно чтобы налицо было определенное количество игроков, чтобы мы могли выйти не только 11 игроками на поле, но чтобы могли проводить замены. На сегодняшний день у нас нет запланированных спаррингов. Будем смотреть, сколько ребят останется и будет готовиться в составе команды. Сейчас не тренируются в группе Ярмоленко, Царенко, Буяльский, Супряга, Малыш, Игнатенко. Еще 12 игроков вызваны в ряды сборных. К тому же вызвали Тымчика.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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