  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать

Премьер-лига

Кривой Рог снова под обстрелом рашистов

Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать

t.me/dnipropetrovskaODA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

После попадания российской ракеты в жилые многоэтажные дома в Кривом Роге "Кривбасс" опубликовал пост.

Читайте такжеВ Кривом Роге в результате российской атаки загорелась многоэтажка, есть погибшие и раненые

"12/03/2024. Очередной террористический акт против Украины. На этот раз против родного Кривого Рога и его жителей. Попадание в многоэтажные дома. Есть погибшие и десятки раненых…

Казалось, что ненавидеть еще больше невозможно, но нет… гореть вам в аду, проклятые уроды ????????????.

Зло должно быть наказано! Верим в ВСУ!

Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Украину и Кривой Рог. Есть что вам показать", – говорится в сообщении клуба.

По теме
yellow-arrow
Пушич – после победы над Минаем: Мы боролись за первое место - и теперь мы на первом месте
yellow-arrow
18-летний хавбек Днепра-1: Рад, что уже могу помогать команде. Буду выжимать из себя максимум
yellow-arrow
Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости