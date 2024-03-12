Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать

После попадания российской ракеты в жилые многоэтажные дома в Кривом Роге "Кривбасс" опубликовал пост.

"12/03/2024. Очередной террористический акт против Украины. На этот раз против родного Кривого Рога и его жителей. Попадание в многоэтажные дома. Есть погибшие и десятки раненых…

Казалось, что ненавидеть еще больше невозможно, но нет… гореть вам в аду, проклятые уроды ????????????.

Зло должно быть наказано! Верим в ВСУ!

Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Украину и Кривой Рог. Есть что вам показать", – говорится в сообщении клуба.