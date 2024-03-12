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Кривбасс: Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Кривой Рог - есть что вам показать
Кривой Рог снова под обстрелом рашистов
t.me/dnipropetrovskaODA
После попадания российской ракеты в жилые многоэтажные дома в Кривом Роге "Кривбасс" опубликовал пост.
"12/03/2024. Очередной террористический акт против Украины. На этот раз против родного Кривого Рога и его жителей. Попадание в многоэтажные дома. Есть погибшие и десятки раненых…
Казалось, что ненавидеть еще больше невозможно, но нет… гореть вам в аду, проклятые уроды ????????????.
Зло должно быть наказано! Верим в ВСУ!
Как вы, УЕФА и ФИФА? Приглашаем посетить Украину и Кривой Рог. Есть что вам показать", – говорится в сообщении клуба.
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