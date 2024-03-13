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Бондарь: Думали о том, чтобы не пропустить мяч и забить свои моменты

Премьер-лига

Защитник "Шахтера" - о победе над "Минаем"

Бондарь: Думали о том, чтобы не пропустить мяч и забить свои моменты

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о победе над "Минаем" (2:0) в матче 21-го тура УПЛ.

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– Насколько важно, что вы отыграли сегодня "на ноль" после того, как в предыдущих двух поединках пропускали по 2 мяча?

– Это очень важно для нашей команды, для вратаря и лично для меня как защитника. В тех матчах мы посмотрели очень много моментов, в которых мы действовали, скажем так, плохо.

И где-то мы сделали выводы. Сегодня сыграли по-другому в некоторых моментах. Слава Богу, спасибо команде, что сегодня мы сыграли "на ноль", но это заслуга всей команды.

– Во 2-м тайме "Минай" довольно неплохо выглядел, даже имели несколько эпизодов, чтобы отквитать один мяч. Ощущали ли это давление?

– Вы знаете, такой счет 2:0 – он всегда скользкий. Если команда забивает первый мяч, это дает очень много уверенности им. Конечно, мы думали о том, что нужно быть всегда сфокусированным и сконцентрированным на том, чтобы не пропустить мяч и забить свои моменты.

– Что сказал Пушич после поединка в раздевалке?

– Прежде всего он сказал: "С победой всех" и пожелал всем ребятам, которые едут в сборную, много удачи, и чтобы ребята приезжали с хорошим настроением и победой из национальной сборной. И, конечно, чтобы все были здоровы, – сказал Бондарь.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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