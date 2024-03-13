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Ванат: Понимаю игроков Зари. Если не платят, то нужно как-то действовать
Нападающий "Динамо" рассказал о победе над луганской командой
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал победу над "Зарей" (2:0) в матче 21-го тура УПЛ.
– Мяч хорошо видел, но иногда не видел своих партнеров, потому что белая форма сливается со снегом. Немножко было плохо видно.
– Наверное, впервые за долгое время играли в таких условиях?
– На профессиональном уровне такого опыта не было, только где-то в U-14-15. Это в первый раз.
– И как вам?
– Немножко было тяжело, но хорошо, что победили в таких непростых условиях.
– Это добавляет эффект "дворового футбола"?
– Да. В детстве выходили и играли в такую погоду. Но это тяжело.
– Вспомните, как забивали гол.
– Была очень хорошая передача от Вивчаренко, я принял мяч одним касанием, увидел, что вратарь открыл ближний угол и мимо него пробил легонько.
– Были разговоры вокруг матча, которые не касаются "Динамо", но влияла ли на вас ситуация в "Заре"?
– Если честно, мне очень досадно, что в нашем футболе происходят такие ситуации. Хочется играть против "Зари", которая очень хорошая команда, чтобы они были в полном составе. Но я понимаю ребят. Если им не выплачивают много вознаграждений или зарплат, то нужно как-то действовать. Они решили следующим образом.
Конечно, обидно, но мне было все равно, против кого играть, – рассказал Ванат в эфире YouTube-канале УПЛ ТВ.
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