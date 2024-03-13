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Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря

Премьер-лига

Победа киевлян при тяжелых условиях

Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Зима не сказала свое последнее слово. Киев накрыло густым снегом, и матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Зарей" проходил в экстремальных условиях. Однако это не помешало болельщикам и футболистам попытаться насладиться действом. "Динамо" в итоге победило благодаря голам Ваната и Попова. Как это было – в объективе фотокамеры корреспондента UA-Футбол Алины Ерофеевой.

Фотогалерея

Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 1Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 2Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 3Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 4Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 5Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 6Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 7Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 8Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 9Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 10Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 11Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 12Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 13Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 14Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 15Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 16Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 17Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 18Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 19Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 20Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 21Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 22Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 23Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 24Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 25Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 26Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 27Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 28Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 29Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 30Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 31Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 32Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 33Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 34Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 35Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 36Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 37Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 38Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 39Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 40Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 41Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 42Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 43Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 44Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 45Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 46Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 47Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 48Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 49Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 50Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 51Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 52Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 53Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 54Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 55Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 56Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 57Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 58Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 59Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 60Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 61Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 62Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 63Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 64Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря - фото 65
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