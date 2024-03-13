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Мартовский снег и десятый гол Ваната. Фоторепортаж с матча Динамо - Заря
Победа киевлян при тяжелых условиях
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Зима не сказала свое последнее слово. Киев накрыло густым снегом, и матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Зарей" проходил в экстремальных условиях. Однако это не помешало болельщикам и футболистам попытаться насладиться действом. "Динамо" в итоге победило благодаря голам Ваната и Попова. Как это было – в объективе фотокамеры корреспондента UA-Футбол Алины Ерофеевой.
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