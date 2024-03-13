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Полесье официально объявило о переходе игрока Шахтера

Премьер-лига

Речь идет об аренде

Полесье официально объявило о переходе игрока Шахтера

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" заключило контракт об аренде футболиста "Шахтера" Ивана Петряка, сообщает официальный сайт "волков".

Ранее была информация, что срок аренды рассчитан до конца текущего сезона. Также добавим, что профиль игрока уже доступен на официальном сайте УПЛ.

Универсальный вингер в последнее время тренировался в Киеве вместе с командой "Шахтера" U-17. В этом сезоне Иван ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а зимой снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".

Ранее он также выступал за "Зарю", венгерские "Ференцварош" и "Фехервар". Вызывался и выступал за сборные Украины U-18, U-19, U-20, U-21, а также национальную сборную Украины.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
13.03.2024 в 13:43
Они б ещё Коноплянку подписали
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Комментарии 2
Джим Слэйд (Харьков)
13.03.2024 в 13:43
Они б ещё Коноплянку подписали
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0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
13.03.2024 в 13:42
Арендуполь на мінімалках ?
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