Полесье официально объявило о переходе игрока Шахтера

"Полесье" заключило контракт об аренде футболиста "Шахтера" Ивана Петряка, сообщает официальный сайт "волков".

Ранее была информация, что срок аренды рассчитан до конца текущего сезона. Также добавим, что профиль игрока уже доступен на официальном сайте УПЛ.

Универсальный вингер в последнее время тренировался в Киеве вместе с командой "Шахтера" U-17. В этом сезоне Иван ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а зимой снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".

Ранее он также выступал за "Зарю", венгерские "Ференцварош" и "Фехервар". Вызывался и выступал за сборные Украины U-18, U-19, U-20, U-21, а также национальную сборную Украины.