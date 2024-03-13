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Начальник Зари: Некоторые футболисты грубо нарушили контрактные обязательства

Премьер-лига

В луганском клубе начали внутреннее расследование

Начальник Зари: Некоторые футболисты грубо нарушили контрактные обязательства

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Начальник "Зари" Игорь Гузь рассказал о том, что луганский клуб начал внутреннее расследование в отношении футболистов, которые бойкотировали матч 21-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

Напомним, на этот матч луганчане выставили полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Эти футболисты устроили бойкот из-за невыплаты заработной платы.

"Имеет место грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно - необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, которые не подтверждены нашей медицинской службой.

После игры с "Минаем" футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против "Динамо". На следующий день после игры с "Минаем", в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с "Динамо". Футболисты отказались указывать причины, сославшись на то, что они примут участие в матче".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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