Начальник Зари: Некоторые футболисты грубо нарушили контрактные обязательства

Начальник "Зари" Игорь Гузь рассказал о том, что луганский клуб начал внутреннее расследование в отношении футболистов, которые бойкотировали матч 21-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

Напомним, на этот матч луганчане выставили полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Эти футболисты устроили бойкот из-за невыплаты заработной платы.