Сикан: Был небольшой удар, после которого пошла кровь, но я решил играть дальше

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан и автор второго гола поделился впечатлениями после победы над "Минаем" (2:0).

- Даниил, поздравляем тебя и команду с победой! Расскажи, каким был матч?

- Команда провела хороший матч с полным доминированием. Все игроки выложились на максимум и сыграли агрессивно.

- В первом тайме у тебя были определенные проблемы со здоровьем, и врачи говорили, что можешь покинуть поле, но ты проявил характер и отметился забитым мячом. Расскажи об этом эпизоде.

- До конца не понял, что именно мне говорили врачи. Был небольшой удар, после которого пошла кровь, и поэтому они советовали заменить меня, но я чувствовал себя хорошо и решил продолжить игру. Всегда стараюсь создавать голевые моменты и помогать команде своими действиями. Радуюсь, что удалось забить.

- Тебе как форварду важно забивать. Вспомним тот момент, что стало залогом гола?

- Мы агрессивно прессинговали соперника, из-за чего он ошибся. Кевин отдал передачу, и я попал с нерабочей ноги в угол ворот. Мой гол - это результат усилий всей команды.

- На 73-й минуте ты покинул поле, главный тренер очень тепло тебя поздравил. Чувствуешь ли поддержку Мистера?

- Постоянно чувствую поддержку тренера и партнеров, потому что это то, что составляет основу команды. Важно всегда поддерживать друг друга, только так сможем достичь необходимого результата.

- Какие положительные моменты можешь выделить в игре с "Минаем"?

- Положительные моменты присутствуют в каждом матче, и сейчас они заключались в том, что мы доминировали на протяжении всего поединка. Команда понимает, что именно в таких матчах добывается чемпионство. Всегда настраиваемся на каждый матч максимально сконцентрировано, и все равно, на каком месте находится наш соперник.

- Расположение "Шахтера" на первой строчке турнирной таблицы добавляет спокойствия и уверенности? Можно ли считать, что борьба за чемпионство в разгаре?

- Да, это придает уверенности, поскольку мы не зависим от результатов других команд и не надеемся на чью-то потерю баллов. Рассчитываем только на себя, и если мы допустили ошибку, то она является только нашей. Борьба за чемпионство продолжается, мы не должны останавливаться, а, наоборот, каждую игру должны добавлять.

- Ты отправляешься в лагерь национальной сборной Украины. Какие цели и ожидания от плей-офф отбора на Евро-2024?

- Цель - победить! Отправляюсь в расположение сборной в позитивном настроении. Понимаю, что сборная Украины хорошо играет, все игроки в отличной форме. Надеюсь, мы будем сконцентрированы и достигнем хорошего результата, - сказал Сикан.