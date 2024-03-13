Хавбек Миная: Есть шанс остаться в УПЛ - работаем над этим

Полузащитник "Миная" Сергей Петько, который на игру против "Шахтера" (0:2) вышел с капитанской повязкой, прокомментировал ход матча с "горняками".

"Уступили, потому что нам противостоял лидер чемпионата. Команда, которая играет в Лиге чемпионов. Должны признать, что наш соперник серьезно превосходит нас - мы решаем совершенно разные задачи в чемпионате Украины.

Первые 25 минут было очень не просто. Играли в пять защитников. Психология в футболе играет важную роль, сейчас уже понимаешь, что были эпизоды, когда нам просто нужно было успокоиться и принимать более взвешенные решения. Действовать увереннее.

После перерыва были моменты - могли пропустить, могли забить. Если бы реализовали свои возможности, в психологическом плане это бы нам помогло. Однако могу заверить, что не поколеблет нашу уверенность в своих силах этот результат. Тренерский штаб очень помогает нам в этом плане.

Было обидное поражение от "Зари", а на "Арене Львов" мы могли только опыт получить и эмоции. К сожалению, они негативные. У нас есть шанс остаться в Премьер-лиге, поэтому будем работать над этим", - сказал Петько в эфире УПЛ ТВ.