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Шольц: Отправка Taurus в Украину исключена. Я не могу пересечь эту границу

Премьер-лига

Канцлер Германии продолжает стоять на своем

Шольц: Отправка Taurus в Украину исключена. Я не могу пересечь эту границу

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о том, что не поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Об этом он заявил во время "часа вопросов и ответов" в Бундестаге, передает Укринформ.

"Для меня отправка в Украину ракет исключена... Это граница, которую я как канцлер не могу пересечь", - сказал канцлер.

Он отметил необходимость гарантировать, чтобы участия Германии не было, а применение таких ракет, по убеждению Шольца, требует участия немецких солдат. Это недопустимо даже если солдаты не будут физически находиться на территории Украины.

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