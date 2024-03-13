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Шольц: Отправка Taurus в Украину исключена. Я не могу пересечь эту границу
Канцлер Германии продолжает стоять на своем
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о том, что не поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
Об этом он заявил во время "часа вопросов и ответов" в Бундестаге, передает Укринформ.
"Для меня отправка в Украину ракет исключена... Это граница, которую я как канцлер не могу пересечь", - сказал канцлер.
Он отметил необходимость гарантировать, чтобы участия Германии не было, а применение таких ракет, по убеждению Шольца, требует участия немецких солдат. Это недопустимо даже если солдаты не будут физически находиться на территории Украины.
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