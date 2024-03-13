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Черноморец объявил о допуске зрителей на домашний матч с Вересом

Премьер-лига
Обновлено

Клуб получил разрешение от Одесской военной администрации

Черноморец объявил о допуске зрителей на домашний матч с Вересом

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

"Черноморец" получил разрешение от Одесской военной администрации на проведение матча УПЛ при присутствии болельщиков на стадионе.

Клуб скоро объявит, где и как можно будет купить билеты на домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в воскресенье, 17 марта.

Напомним, что матч предыдущий домашний матч против "Ворсклы" "моряки" проводили без зрителей, так как незадолго до этого россияне нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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