Черноморец объявил о допуске зрителей на домашний матч с Вересом

" Черноморец " получил разрешение от Одесской военной администрации на проведение матча УПЛ при присутствии болельщиков на стадионе.

Клуб скоро объявит, где и как можно будет купить билеты на домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в воскресенье, 17 марта.

Напомним, что матч предыдущий домашний матч против "Ворсклы" "моряки" проводили без зрителей, так как незадолго до этого россияне нанесли удар по городу баллистическими ракетами.