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Черноморец объявил о допуске зрителей на домашний матч с Вересом
Клуб получил разрешение от Одесской военной администрации
Фото Павла Кубанова - УАФ
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Клуб скоро объявит, где и как можно будет купить билеты на домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в воскресенье, 17 марта.
Напомним, что матч предыдущий домашний матч против "Ворсклы" "моряки" проводили без зрителей, так как незадолго до этого россияне нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
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Источник:ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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